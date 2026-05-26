股市冥燈「才喊放過台積電」自爆下一步　結果GG了！

▲巴逆逆透露，減碼台積電股票。（圖／翻攝自臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者周亭瑋／綜合報導

台股今（26）日大盤延續昨日強勁走勢，開盤即上漲64.49點，隨後漲勢一路瘋狂擴大逾400點，指數最高觸及44079點，寫下歷史新高首度站上44K大關。稍早，被封為「股市冥燈」、「反指標女神」的網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」也透露，減碼護國神山台積電（2330），豪言自己現在運勢正旺「買啥漲啥」，沒想到短短10分鐘就出現悲報，大票網友則洗版笑喊，「謝謝女神開示！」

嫌神山上漲太溫吞！反指標女神轉戰「奈米股」

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台股今日在台積電等權值股領軍之下，開盤不久就暴拉400點，最高衝上44079點。其中護國神山台積電（2330）表現亮眼，早盤一舉上漲10元以2320元開出，隨後更一路上揚至2325元，漲幅達0.43%。

就在全場多頭高潮迭起時，巴逆逆在臉書興奮表示，「減碼！台積這種溫吞的股票已經滿足不了我了！」她更自信滿滿地宣告，現在的自己運勢正旺，根本是「買啥漲啥」，因此決定接下來要把資金轉往其他戰場，開始進攻那些名不見經傳的「奈米股」，正式放過權王台積電。

▲她才買某支股票就跌了。（圖／翻攝自臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

全台股民夾道護送！10分鐘後神蹟降臨：才剛買就崩

貼文一出，原本還在觀望的股民們紛紛大讚，女神放生台積電簡直是功德一件，壞笑直呼「本來還在猶豫要不要補台積，看你下車了，立馬來補一下」、「訊號來了，神山準備噴出」、「感謝開示！謝女神救全台」、「勇敢點！2330全部清倉，它已經不適合你了」。

沒想到，短短10分鐘，「股市冥燈」再度顯靈，巴逆逆在留言區曬出截圖，崩潰直呼「啊啊啊啊啊啊啊啊啊，才剛買就崩！」