龍頭國巨遭分盤處置！ 被動元件熄火　3檔摜跌停

▲國巨股東會明天登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器高功率運算，提升帶高階被動元件需求，出現供應短缺、交期拉長的現金，資金瘋狂湧入被動元件族群，國巨*（2327）因短線漲幅過大，自今（26）日起至6月8日止，遭到分盤交易處置，股價應聲重挫至631元，跌幅8.68%，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）三檔一度觸及跌停，市場轉進立隆（2472）、雷科（6207）、天正國際（6654）、穩得（6761）等四檔個股，強勢鎖住漲停。

AI伺服器高速運算對電力傳輸、電磁干擾控制要求更高，而需求量比消費性電子多，日、韓大廠集中火力生產高階產品，出現產能排擠現象，國巨*股價一飛沖天，從5月初317元，上攻到昨（25）日691元，不到一個月時間，漲幅逾一倍，其他被動元件股群起攻堅，多檔被列處置股票。

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統計目前列入處置股票的包括華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電（6173）、鈺邦（6449）、金山電（8042）、國巨*、大毅（2478）等八個股，分盤交易不便，上述個股今日都呈現現拉回格局，而資金轉向未遭到處置立隆、雷科、天二國際、穩得等個股。

國巨*為全球最大鉭質電容，具有定價能力，股東常會將於明（27）日召開，董事長陳泰銘可望針對被動元件景氣進行說明。



