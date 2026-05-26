台積電像拖油瓶？　不敗教主借8位數「改買2類股」：已獲利7位數

▲台股站上44K。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（26）日上漲逾400點，指數最高來到44079點， 站上44K，再創新高；台積電（2330）上漲10元來到2320元，漲幅0.43％。「不敗教主」陳重銘指出，台積電市值已達60兆元，股價要再推升不容易，因此不會再增加台積電持股，轉向大盤正2與主動型ETF，仍看好大盤長期向上，但短線波動難免。

不再增加台積電持股 轉向正2與主動型ETF



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陳重銘在粉專發文，點名台光電、台達電、聯發科等個股，走勢都比台積電更強，而台積電因市值已高達60兆元，股價要再大幅推升相對不容易，在行情中確實有點像「拖油瓶」，因此不會再增加台積電持股，而是轉向大盤正2跟主動型ETF，「之前在9X多賣掉加權正2，趁著回檔在8X多買回，如今上100了。」

他坦言，對台股長線走勢仍偏樂觀，但短期震盪本來就難以避免，因此雖然持續存00663L，仍會在盤整時進行高出低進。對於外界認為正2在盤整時會有磨耗損失的說法，他認為，「盤整時就是提供你機會，順勢高出低進也可以發財，誰說存股票就只能抱著不動？你要懂得隨機應變，善用大盤的波動。」

不敗教主也提到，趁著回檔時加碼00981A，主動型ETF持有的台積電較少，不會被台積電綁住，對已經持有台積電的人來說，是用來做資產的配置的工具。他透露，5月18日趁大盤回檔時，向銀行借了8位數資金進場，今天已獲利7位數，「開心到目屎那滴」。