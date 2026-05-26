面板股多空激戰！群創翻黑衝百萬張大量　友達摜跌停

▲面板雙虎今股價多空激戰。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股歷經昨（25）日激情大漲，因美股休市，今（26）日呈現漲多拉回格局，群創（3481）早盤續強跳空大漲上攻52.2元，順利突破「5」字頭，創下2010年2月以來新高，短線獲利了結賣壓出籠，急速下殺翻黑，最低來到45.25元，呈現多空激戰，到11點成交量就來到110萬張，而友達（2409）、瑞軒（2489）雙雙摜壓到跌停價位。

群創挾著玻璃基板製程、自動化量產，以及大尺寸載板處理經驗，跨入FOPLP（（扇出型面板級封裝））領域，chip-first製程已於去（2025）年第二季量產出貨，而 TGV、金屬化製程與取得晶圓代工大廠認證，今年FOPLP產品線貢獻度可望提升，挹注非顯示器領域營收比重。

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轉型半導體封裝效應浮現，股價從5月初23.95元，一路上攻到今日52.2元，漲幅逾一倍多，今日創新高後拉回，下殺到45.25元，高低點震幅達14%，成交量突破百萬張。

友達同樣呈現上沖下洗的格局，早盤衝高到25.8元，交易不到一個小時就摜壓到22元跌停價位，11點成交量就突破70萬張，瑞軒一度殺至50.9元跌停價位，而股價位階相對低彩晶（6116）打開14.3元漲停價位，依然維持紅盤之上。

