永豐金股東會完成7席董事改選　通過1.3元股利分派

▲永豐金今召開股東會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今(26)日舉行股東常會，順利完成第九屆董事會改選，選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。

永豐金表示，董事會成員背景涵蓋跨國金融、數位科技、法學、公共衛生與ESG永續發展、以及財務會計等領域，具備高度的互補性與專業性，完全契合永豐金控追求獲利成長、數位轉型及落實社會責任的未來發展策略。

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除了董事改選，永豐金近期營運亦屢創佳績，去（2025）年獲利連續第三年締造歷史新高後，今（2026）年成長動能持續強勁。今年前四月累計自結稅後淨利大幅攀升至158.33億元，較去年同期躍增75%，每股稅後盈餘(EPS)達1.09元。

永豐金股東會今日通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.3元（含現金股利1.1元及股票股利0.2元），其中現金股利亦創歷史新高。

截至昨（25）日為止，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金過去12個月累計漲幅達32.3%，表現優於金融保險指數的25.5%，今年以來外資持股比率增加1.27%，達28.01%，回顧過去12個月，外資持股比率更逆勢成長3.42%，對比同期金融保險類股平均減少0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。

面對近期的股價波動，永豐金表示，短期的盤面波動並不會改變公司的營運節奏，公司財務體質極具韌性，今年仍將重心放在三大併購案的合併綜效，未來也將持續專注於核心業務擴張，以穩健的基本面作為長期投資價值的最堅實後盾。

