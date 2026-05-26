ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永豐金股東會完成7席董事改選　通過1.3元股利分派

▲▼永豐金股東會。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲永豐金今召開股東會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今(26)日舉行股東常會，順利完成第九屆董事會改選，選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。

永豐金表示，董事會成員背景涵蓋跨國金融、數位科技、法學、公共衛生與ESG永續發展、以及財務會計等領域，具備高度的互補性與專業性，完全契合永豐金控追求獲利成長、數位轉型及落實社會責任的未來發展策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了董事改選，永豐金近期營運亦屢創佳績，去（2025）年獲利連續第三年締造歷史新高後，今（2026）年成長動能持續強勁。今年前四月累計自結稅後淨利大幅攀升至158.33億元，較去年同期躍增75%，每股稅後盈餘(EPS)達1.09元。

永豐金股東會今日通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.3元（含現金股利1.1元及股票股利0.2元），其中現金股利亦創歷史新高。

截至昨（25）日為止，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金過去12個月累計漲幅達32.3%，表現優於金融保險指數的25.5%，今年以來外資持股比率增加1.27%，達28.01%，回顧過去12個月，外資持股比率更逆勢成長3.42%，對比同期金融保險類股平均減少0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。

面對近期的股價波動，永豐金表示，短期的盤面波動並不會改變公司的營運節奏，公司財務體質極具韌性，今年仍將重心放在三大併購案的合併綜效，未來也將持續專注於核心業務擴張，以穩健的基本面作為長期投資價值的最堅實後盾。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃偉晉拱曾沛慈踢館《歌手》　見她「吞低分」爆氣：在開玩笑？

推薦閱讀

龍頭國巨遭分盤處置！ 被動元件熄火　3檔摜跌停

龍頭國巨遭分盤處置！ 被動元件熄火　3檔摜跌停

AI伺服器高功率運算，提升帶高階被動元件需求，出現供應短缺、交期拉長的現金，資金瘋狂湧入被動元件族群，國巨*（2327）因短線漲幅過大，自今（26）日起至6月8日止，遭到分盤交易處置，股價應聲重挫至631元，跌幅8.68%，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）三檔一度觸及跌停，市場轉進立隆（2472）、雷科（6207）、天正國際（6654）、穩得（6761）等四檔個股，強勢鎖住漲停。

2026-05-26 10:32
面板股多空激戰！群創翻黑衝百萬張大量　友達摜跌停

面板股多空激戰！群創翻黑衝百萬張大量　友達摜跌停

台股歷經昨（25）日激情大漲，因美股休市，今（26）日呈現漲多拉回格局，群創（3481）早盤續強跳空大漲上攻52.2元，順利突破「5」字頭，創下2010年2月以來新高，短線獲利了結賣壓出籠，急速下殺翻黑，最低來到45.25元，呈現多空激戰，到11點成交量就來到110萬張，而友達（2409）、瑞軒（2489）雙雙摜壓到跌停價位。

2026-05-26 11:33
越關越大尾！尚茂連漲22根漲停　挾小股本從票面衝到百元價

越關越大尾！尚茂連漲22根漲停　挾小股本從票面衝到百元價

尚茂（8291）在連續飆漲停遭櫃買中心公告列為處置股，惟不受此影響，股價續飆漲停，今（26日）跳空漲停鎖住110元，連拉出第22根漲停價，高掛委買單僅逾600張。

2026-05-26 10:25
尹衍樑辭世！潤泰集團上市櫃橫跨營建、環保生技等　股價表現平穩

尹衍樑辭世！潤泰集團上市櫃橫跨營建、環保生技等　股價表現平穩

潤泰集團總裁尹衍樑今（26日）凌晨辭世，消息傳出震撼台灣政商界，集團上市櫃股票橫跨營建、生技、環保等事業，不過完成接班佈局，集團股價今反應平平，漲跌互見，除營建類潤弘（2597）跌逾2% 相對弱勢外，其餘漲跌幅多在1%上下。

2026-05-26 11:45
瘋漲的貨櫃運價　德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

瘋漲的貨櫃運價　德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

貨櫃船運本月中開始大幅上漲的運價，以及6月計畫加大的漲幅， 被大陸兩個航運網站形容是「瘋漲」，但是對於今年提早到來的旺季，德魯里分析師表示不預期現貨運價還會持續上漲太久；國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為只會持續到6月中，荷莫茲海峽重啟釋出的運力對市場則會造成衝擊；外籍船公司高階則表示，總公司估計7月運價會慢慢下來。

2026-05-26 07:00
台塑化煉油事業重返成長軌道　多元採購確保料源穩定

台塑化煉油事業重返成長軌道　多元採購確保料源穩定

台塑化（6505）股東會於今（26）日登場，台塑四寶股東會揭開序幕，董事長曹明指出，去（2025）年煉油部門已經成功的「由虧轉盈」，重返成長的軌道，美伊戰爭造成荷姆茲海峽封鎖，國際油價、成品油價差正在劇烈波動，透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定。

2026-05-26 12:28
00929「1天就飆6.35%」漲幅超過整年！投資達人：活躍期才剛開始

00929「1天就飆6.35%」漲幅超過整年！投資達人：活躍期才剛開始

台股氣勢如虹，站上44K大關，多檔ETF跟著走高，投資達人股添樂表示，昨日復華台灣科技優息（00929）表現格外突出，漲勢最為犀利，在2025年整體漲幅為4.95%，但昨日光是1個交易日，就漲6.35%，且短短不到半年時間，已經漲超過60%，幾乎不像是高股息ETF了。

2026-05-26 12:23
尹衍樑辭世！　謝金河：政大人要永記學長的好、蓋出世界級圖書館

尹衍樑辭世！　謝金河：政大人要永記學長的好、蓋出世界級圖書館

潤泰集團總裁尹衍樑今（26日）凌晨辭世，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書以「政大人要永記尹學長的好！」悼念尹衍樑，他說，尹衍樑自掏腰包3億元幫政大重新打造的政大體育館，捐助政大商學院補足教授薪水差額，還幫政大蓋出一座世界級的圖書館；強調「政大人要感念尹先生為政大所做的一切。」

2026-05-26 12:08
永豐金股東會完成7席董事改選　通過1.3元股利分派

永豐金股東會完成7席董事改選　通過1.3元股利分派

永豐金（2890）於今(26)日舉行股東常會，順利完成第九屆董事會改選，選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。

2026-05-26 12:02
台積電像拖油瓶？　不敗教主借8位數「改買2類股」：已獲利7位數

台積電像拖油瓶？　不敗教主借8位數「改買2類股」：已獲利7位數

台股今（26）日上漲逾400點，指數最高來到44079點， 站上44K，再創新高；台積電（2330）上漲10元來到2320元，漲幅0.43％。「不敗教主」陳重銘指出，台積電市值已達60兆元，股價要再推升不容易，因此不會再增加台積電持股，轉向大盤正2與主動型ETF，仍看好大盤長期向上，但短線波動難免。

2026-05-26 11:21

讀者迴響

熱門新聞

快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

76歲尹衍樑辭世　傳奇人生一次看

外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

尹衍樑過世享壽76歲　潤泰集團574字聲明曝

面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因

6張千萬發票快看！4大通路幸運門市曝光

面板股多空激戰！群創翻黑衝百萬張大量　友達摜跌停

「四貸同堂」瘋炒股！　　專家提南韓示警

買4檔股被套牢　他受不了出清「慘賠5萬元」

龍頭國巨遭分盤處置！ 被動元件熄火　3檔摜跌停

專家：資金追逐「AI基礎設施」

快訊／台積電漲15元至2325　台股上漲逾400點創高站上「44K」

越關越大尾！尚茂連漲22根漲停　挾小股本從票面衝到百元價

「奇美二代」突接董事長！　3原因曝光

台積電像拖油瓶？　不敗教主「改買2類股」

台股4萬3　吳嘉隆預言將衝到5萬2

即／威力彩「頭獎6億」開獎了

股市冥燈「才喊放過台積電」自爆下一步　結果GG了！

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物
金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366