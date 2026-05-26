尹衍樑辭世！　謝金河：政大人要永記學長的好、蓋出世界級圖書館

▲政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

記者林潔禎／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑今（26日）凌晨辭世，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書以「政大人要永記尹學長的好！」悼念尹衍樑，他說，尹衍樑自掏腰包3億元幫政大重新打造的政大體育館，捐助政大商學院補足教授薪水差額，還幫政大蓋出一座世界級的圖書館；強調「政大人要感念尹先生為政大所做的一切。」

以下是謝金河臉書的文章：

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政大人要永記尹學長的好！

今天從榮總發出的一則消息，確定潤泰集團尹總裁走了，心中有很多哀傷！我知道尹先生臥病一段時間，在他康健的時候，尹先生偶爾會約我一起吃飯，如今與世長辭，我想談談尹先生對政大的貢獻。

2014年周行一先生在遴選中成為政大校長，我和行一兄是大學同班同學，我們和尹先生都是司徒達賢老師的學生，尹學長長約司徒老師一起吃飯。有一次餐敘前，我想到政大體育館已經38年，年久失修，外牆磁磚掉落，館內又因漏雨，用大桶子在接水。於是我拿起手機拍照，並整理一份資料交給尹先生。

我請教尹先生說，他有工程部門，能不能幫忙政大診斷一下，到底是拆掉重蓋？還是重新拉皮？尹先生二話不說，立即約周校長去看現場，又請工程部門人員來會診，確定是地層下陷，只能拉皮，費用3億左右。為了避嫌，3億由尹先生掏腰包，工程別人來做。經過重新打造的政大體育館煥然一新，我看到籃球場做得特別漂亮，於是才有下一步，我去遊說姜豐年先生為政大籌組雄鷹隊，才有今天的六連霸。

遇到政大的事，尹學長總是特別用心，在鄭瑞城校長的時代，有一次學校評鑑，政大排名比銘傳大學還低，尹先生很不服氣，他打電話給我說，怎麼會這樣？後來他決定捐助政大商學院，那個時候，台大有頂大計劃，教授薪水比政大多兩成，尹先生決定補那個差額，一出手就是五年！

尹先生對司徒老師一直心存感念，他一直希望幫司徒老師興建一座圖書館，這個時候正好國防部把指南山莊撥交政大，我們努力說服司徒老師用達賢來命名，這這是達賢圖書館的由來！

尹先生採用預鑄的方式，只用不到兩年的時間幫政大蓋出一座世界級的圖書館。政大企家班同學受到他的感召，大家一起捐設備，達賢圖書館可以說是尹先生為報恩出錢出力蓋的。

這些點滴，都是尹先生默默的奉獻，政大人要感念尹先生為政大所做的一切！願尹先生在天堂快樂遨遊！

