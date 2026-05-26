00929「1天就飆6.35%」漲幅超過整年！投資達人：活躍期才剛開始

▲台股大漲創高。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股氣勢如虹，站上44K大關，多檔ETF跟著走高，投資達人股添樂表示，昨日復華台灣科技優息（00929）表現格外突出，漲勢最為犀利，在2025年整體漲幅為4.95%，但昨日光是1個交易日，就漲6.35%，且短短不到半年時間，已經漲超過60%，幾乎不像是高股息ETF了。

00929單日飆漲6.35%



投資達人股添樂在粉專發文，所有ETF不管主動或被動，幾乎都跟著改寫新高，不過他認為，最受關注的是高股息ETF 00929，單日漲幅達6.35%，2025年一整年002929的漲幅為4.95%，但25日一個交易日就漲6.35%。

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股添樂指出，00929共有50檔成份股，其中有10檔昨亮燈漲停，包含聯電、聯發科、力成、環球晶、光寶科、仁寶、宏碁、順達、頎邦、日電貿等，「這批股票上漲的原因，幾乎離不開四個字『落後補漲』。」他指出，去年底至今曾多次提及，對高股息ETF多一點耐心，因為AI行情遲早會輪動到這批高股息股票上，尤其00929去年底經過大改，體質也完全不同了。

補漲行情未完 不用急著換車



股添樂表示，00929從掛牌以來到3月底、共2年10個月的時間，漲幅為46%，但這波主升段從4月開始，近2個月漲了56%，也就是說，過去這2年多都沒買也沒關係，只要4月開始買，績效就能贏過去2年10個月，「可惜大多數人都沒熬過漫長的盤整時間，還沒來得及等到這段噴出，就已經賣光了。」

高股息ETF落後補漲行情結束了嗎？股添樂認為「還沒有結束，還有得走」，現在手上還有高股息ETF的投資人，沒有必要急著換車，活躍的時間才正要開始。他預料，接下來配息也會慢慢大方起來，「不會輸啦！」