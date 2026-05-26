歷史性一刻！台股總市值衝上全球第5大　關鍵全靠台積電

▲在台積電狂飆帶動下，台灣股市在全球資本市場傳出捷報。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

在「護國山神」台積電（2330）的驚人漲勢帶動下，截止25日台灣股市市值已超越印度，躍居全球第5大股票市場，僅次於美國、中國、日本與香港。

根據《彭博》彙編的數據，截至25日台灣股市總市值已升至4.95兆美元，相較印度股市市值下滑至4.92兆美元，讓台灣股市躍居全球第5大股票市場。

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據報導，目前美國仍是全球最大股市，總市值達77.96兆美元；其次中國與日本分別以15.57兆美元與8.67兆美元位居第2與第3。香港則以7.26兆美元市值排名第4。而台灣在全球股市市值排名中的快速崛起，很大程度上是由台積電所帶動。目前台積電已占台灣整體股市市值超過42%。

彭博分析指出，台灣在全球股市排名中的竄升，主要受到台積電的帶動，而台股市值激增與印度股市下滑形成鮮明對比，也凸顯2026年金融市場的2大主軸，第一是美伊戰爭導致油價飆升，衝擊印度等依賴能源進口國家的成長前景；第二是市場對AI的高度樂觀，帶動全球科技股大漲，讓台灣、南韓等半導體製造中心尤其受惠。



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