台塑化煉油事業重返成長軌道　多元採購確保料源穩定

▲台塑化今召開股東會。（圖／台塑企業提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑化（6505）股東會於今（26）日登場，台塑四寶股東會揭開序幕，董事長曹明指出，去（2025）年煉油部門已經成功的「由虧轉盈」，重返成長的軌道，美伊戰爭造成荷姆茲海峽封鎖，國際油價、成品油價差正在劇烈波動，透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定。



曹明對股東說明，過去這一年，川普的關稅大戰，中東戰事不斷，如俄烏戰爭未停，以巴衝突未解等國際政經局勢甚為紛擾，外在環境面臨的挑戰使石化產業受到很大的影響，透過調整原料採購計畫、優化生產流程來降低成本，去年卜年稅前獲利127億元，較前年大幅成長93.6%，這證明了就算市場在低潮下，公司依舊有逆勢賺錢的實力。

去年煉油部門已經成功的「由虧轉盈」，重新回到成長的軌道，原因在於國際油價下跌，杜拜原油由年初每桶80.4美元降至年底每桶62美元，每桶下跌近18美元，歐美需求回升，加上國外許多老舊煉廠永久關閉，在國際供給受限的狀況下，全球成品油的庫存偏低，帶動價差擴大，提高煉廠運轉率，平均每日煉量達到44.7萬桶，比前一年大幅增加了9.8%，配合政府政策吸收的油氣漲幅縮小，去年吸收35億元，比起前年減少約74億元，這也讓獲利明顯回升。

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石化基本原料方面，由於亞洲市場供給還是過剩，石化產業景氣依舊低迷，把產能利用率從前一年的52%拉高到了60%，採取了多元採購策略，把成本壓到最低，但受到油價走跌、終端市場需求回溫太慢的雙重夾擊，產品的價差還是很難拉開。

今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品，今年地緣政治的危機，已經凸顯了能源轉型的迫切性，加緊新建「回收廢食用油的設備」，完工後產量將迎來下一波的成長，石化基本原料的部分，仍會優化產銷調度，力拼這個事業部獲利。