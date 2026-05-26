ETF「冷門黑馬」暴漲近80%　超狂經理人被挖出！專家：輾壓級

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

主動式ETF近年成為台股投資人的新寵兒。財經作家阿格力今日發文指出，近期被詐騙的案件與金額開始下降，他認為原因之一是「主動式ETF太強了」，比起騙子的保證，大家更傾向相信實際的績效。他特別點名一檔冷門黑馬「台新優勢成長（00987A）」，今年以來截至5月25日的漲幅高達79.86%，不僅狠甩元大台灣50（0050）同期約57%的漲幅，兩者差距更超過20%。

經理人操作績效高達1382%！阿格力曝「00987A超狂操盤手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿格力表示，自己最近研究主動式ETF的績效，意外發現了00987A這檔冷門黑馬。他強調，評估尚未掛牌或既有的主動式ETF，最重要的核心指標就是「看經理人過去的表現」。

據了解，00987A的操盤經理人為魏永祥。根據MoneyDJ的績效統計，魏永祥自2016年2月18日操作「台新中國通」至今，累積績效高達1382%，而同期的台股大盤漲幅僅431.33%，經理人的表現完全是「輾壓等級」。

阿格力也笑說，這檔基金雖然叫「中國通」，讓人誤以為是操作中國股票，但其實骨子裡是道地的台股基金，推測可能只是早期募集時取得名字。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

「規模僅30億」反成操作神助攻！經理人轉身快、不容易被追蹤

雖然00987A的績效在同類型產品中表現名列前茅，但阿格力指出，台灣投資人確實比較容易一窩蜂，導致這檔實力派主動式ETF目前規模僅有30幾億元。不過，他也點出「規模不大」在操作彈性上反而具有極大優點。

他分析道，規模僅有30億的好處在於，經理人的持股動向比較不會被市場一直追蹤、干擾，具有「轉身很快」的優勢；反之，若基金規模變得太過龐大，經理人在選擇股票上就會受到限制，尤其某些中小型股的股本較小，一旦被超大型基金鎖定，很容易自己把價格買到漲太多。因此，適中的規模反而賦予了經理人更靈活的操作空間。

前十大成分股曝光！清一色電子科技流派

阿格力也順勢揭露了00987A目前的前十大成分股，可以看出該基金主要專攻電子科技股流派，名單包含台耀（6274）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、台積電（2330）、台達電（2308）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、致茂（2360）、富世達（6805）。

最後，阿格力總結道，每一個主動式ETF在行銷上固然都有各自的選股邏輯，但對投資人來說，最直接也最不騙人的方式，依然是去詳查經理人的過往績效，以及掛牌後的實際操作成績，否則在真正進場前，一切都只是紙上談兵。

►高鐵誤點「沒趕上飛機」噴5萬！ 內行曝隱藏神招：可協助改班

►股市冥燈「才喊放過台積電」自爆下一步 結果GG了！

►女兒摔車牙噴飛！家長聽勸「秒求一杯鮮奶」送醫 成功救回4顆牙