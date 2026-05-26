台股交易熱！ 口袋證券系統出包「無法下單」　公司發聲明致歉

▲口袋證券對於今早無法下單公司發聲明致歉。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股交易熱，今（26）日早盤一度觸及44097.63點，再度刷新紀錄，但又有券商傳出無法下單，口袋券今在交易期間暫停「上市」交易委託，遭致用戶抱怨，公司在收盤後發聲明致歉，承諾將以最高標準保障客戶權益。

口袋證券為純網路證券商，有用戶一早抱怨「不管電腦版或是手機版完全無法下單」、「要掛單不給掛」，口袋證券一早也公告「因台股交易量放大，將進行暫停上市交易委託，上櫃與興櫃委託不受影響 。

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在台股收盤後，口袋證券即發表致歉聲明，指出，「有關今日因客戶委託金額異常放大，導致本公司單日委託額超過證交所單日委託金額上限。造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。」

口袋證券聲明如下：

一、口袋證券今（26）日因客戶委託金額異常放大，導致本公司單日委託額超過證交所單日委託金額上限。

二、口袋證券於第一時間啟動緊急應變機制，惟上市委託於本日暫停。針對此次事件造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。

三、針對今日受系統異常影響之客戶，口袋證券將主動聯繫並協助確認交易內容。若客戶因本次系統問題導致實質之交易損失，經查證確認後，口袋證券將以對客戶最有利之方式妥善處理，並承擔相關合理損失。

四、口袋證券將主動向主管機關呈報，公司內部亦已展開各項預防措施，以維護投資人權益。