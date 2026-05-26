印台雙邊貿易5年翻倍破百億美元　半導體、AI、供應鏈、人才交流成焦點

▲印度總理莫迪以科技與經濟未來發表談話。（圖／翻攝IG／indiainbahrain）

記者陳弘修／綜合報導

印度與台灣近年持續深化經貿與科技合作，雙方關係也從早期以商業往來為主，逐步擴展至半導體、供應鏈、教育、觀光與人才交流等多元領域。在全球供應鏈重組、半導體戰略地位提升，以及各國推動產業去風險化趨勢下，印台合作目前看來也在持續升溫。

根據印度官方統計，印度與台灣雙邊貿易額已從2020至2021年的56億美元，成長至2025至2026年的108億美元，5年內幾乎翻倍。隨著雙邊經貿往來增加，台灣正逐漸成為印度重要貿易夥伴之一，除了貿易規模成長，台灣企業對印度投資布局也持續擴大。目前已有超過260家台灣企業在印度設點或投資，涵蓋電子、半導體、汽車零組件、機械、紡織與先進製造等領域，主要集中於古吉拉特邦、清奈、諾伊達與安德拉邦等工業聚落。

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印度研究專家以半導體被視為近年印台合作重要核心領域為例表示，台灣具備全球領先的晶圓代工與半導體製造能力，印度則透過「印度半導體使命」（India Semiconductor Mission）及生產連結獎勵計畫（PLI），積極推動本土晶片產業鏈發展。因此，外界分析，印度的市場規模、工程人才與製造潛力，與台灣在半導體製程、精密製造與電子供應鏈上的優勢具高度互補性，也讓雙方在晶片製造、封裝測試、電子製造與AI硬體等領域，擁有更多合作空間。

除了半導體，關鍵礦物與稀土供應鏈也是雙邊合作新焦點。隨著全球電動車、再生能源與高科技產業快速發展，台灣對關鍵原料需求增加，而印度則擁有相當規模的稀土與關鍵礦產資源。在全球供應鏈風險升高背景下，如台印雙方合作可望降低對單一市場依賴，並強化供應鏈韌性。

在雙邊政策觀察部分，，印度「東進政策」（Act East Policy）與台灣新南向政策也進一步拉近雙方互動。近年印度對台合作，除了傳統經貿往來外，也逐漸擴展至科技安全、供應鏈韌性、人才培育與研究合作等領域，合作模式則以務實交流為主。

以教育與人才交流近年持續成長為例，印度與台灣於2024年簽署勞動力合作協議，協助印度專業人才與技術勞工赴台發展。由於台灣面臨高齡化與缺工問題，印度工程師、醫護與技術人才需求也逐漸增加。同時，赴台就學的印度學生人數近年也持續成長，尤其集中於科技與工程相關領域。

觀光合作方面，台灣2025年接待超過4.6萬名印度旅客，年增率超過20%。台灣觀光單位近年也積極赴印度德里、孟買等城市舉辦推廣活動，希望吸引更多印度商務、會展及高端旅客赴台。

整體來看，有市場分析也指出，在全球供應鏈重組與地緣政治變化背景下，印度與台灣在製造業、科技與供應鏈合作上的互補性持續提升。若未來雙方持續合作，可進一步聚焦半導體、人工智慧、綠能、電子與智慧製造、數位基礎建設等領域。