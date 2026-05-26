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談尹衍樑的成就　唐獎執行長陳振川：永遠的工程師

▲▼尹衍樑。（圖／唐獎執行長陳振川提供）

▲尹衍樑。（圖／唐獎執行長陳振川提供）

記者潘姿吟／台北報導

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑今（26日）凌晨4時許辭世，享壽76歲。尹衍樑一生橫跨企業經營、公益教育、科技研發與工程創新，外界多熟知他作為企業家與唐獎推手的一面；然而，在長年與他共事的唐獎教育基金會執行長、國立臺灣大學土木系名譽教授陳振川眼中，尹衍樑更是一位以工程為志業、以研發為使命的「永遠的工程師」。

陳振川特別撰文〈永遠的工程師——尹衍樑總裁工程成就〉悼念，回顧尹衍樑在營建科技、預鑄工程、耐震技術與高科技廠房建設上的深遠貢獻，也記錄他如何憑藉跨領域創新精神，提升台灣工程產業的技術高度，並讓台灣營建工程在國際舞台上被看見。

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▲▼尹衍樑。（圖／唐獎執行長陳振川提供）

▲尹衍樑。（圖／唐獎執行長陳振川提供）

〈永遠的工程師——尹衍樑總裁工程成就〉全文

尹衍樑博士出身歷史及管理背景，卻是專精且對世界的工程技術及產業發展有頂尖的貢獻，而普獲世界工程界之肯定。他總是以他是工程師、台灣大學土木系兼任教授（首位工學院非理工背景）及潤泰集團的研發總工程師（每週兩天主持研發會議）為榮。這是他的興趣，也是對世界工程界的使命。他精通機電、化工、土木營建、資訊科技、工程系統及營運管理。他的發明超越了土木工程界教科書、工程規範及早期實務的限制，而跨領域創造發明，製造機械，應用施工，而普獲世界先進國家肯定。

「他懂所以敢用，充分發揮創新價值，為保守的土木營建帶來創新革命」

他是世界很少見到的營建事業的總裁，卻如此深深瞭解創新突破及應用的重要性，他說「我的發明就是要運用」，所以他慎重的將他的創新技術和學術界合作，經過國家地震中心試驗驗證，經政府機關特審同意，長期運用於台灣及國際的建築、高科技廠房及橋梁等公共建設，成為引領世界工程科技的領導者，也榮耀我國土木工程界在世界的地位。許多他的發明專利並公開開放免費供工程界使用，一筆箍等科技已經普為產業界使用，大幅提升台灣工程耐震水準。而他以「精密工程」為營建公司名稱，發展各項預鑄工程科技，使工程做的又快又好，精準度高品質好，是因應台灣高科技廠房興建最重要貢獻者之一，他的努力完全改變了早期大家對營建工程品質印象。他是台灣營建研究院創院的民間董事，他是台灣混凝土學會第二任理事長，出錢出力。他為台大捐建台大土木系研究大樓及國家地震研究中心擴建大樓，捐贈及合作研究，使台灣大學土木系在世界大學QS排名在前50名。

營建科技的創新貢獻

尹衍樑博士在營建工程實務應用鑽研數十年，從而發展出頂尖高效率的營建整合技術，藉親身帶領研發團隊，結合營建技術、資訊及工程管理，發展出頂尖高效率自動化統包營建整合技術，尹衍樑博士是帶動台灣精密工程先驅，創新應用於台灣建築及高科技廠房之興建，為建築耐震安全及高度時間競爭之台灣高科技產業做出重要貢獻，是台灣科技產業在AI世代搶佔全球商機的幕後功臣。而其技術輸出於新加坡、中國大陸等地，並普獲中華民國及歐美、日本、俄羅斯等國肯定，顯見其在科技創新專業之成就對世界之貢獻。

尹衍樑的營建技術可有效縮短施工工期1/3、降低作業人力需求50%、營造工程減碳15%，並提供穩定可靠的工程品質，為競爭激烈的高科技產業建廠爭取寶貴的時間，也因此成為許多國內外科技公司在台建廠的重要夥伴。其中2001受宏碁公司委託以統包方式興建完成耗資數十億之宏碁雲資料中心eDA center，是台灣第一、亞洲規模最大單一機房設施可靠度 99.999%國際認證實際營運可靠度達100%之高科技設施。近年來台積電、群聯、群創、宏達電等國內廠商，及美光、Apple、Google、微軟...等國外大廠之建廠工程，多數採用尹衍樑的預鑄技術，以提供最優質快速的服務。

尹衍樑擁有全球19國家取得753件專利，這些技術除透過潤泰營建體系下的潤泰創新、潤弘精密、潤泰精材等子公司落實於工程應用外，他也以拋棄專利無償使用、協助規範制定、投稿期刊、參加研討會及開放參訪方式與同業分享推廣，以希望更多人能從中受益。

不僅實務應用成效卓著，尹衍樑的技術成就與貢獻也屢獲國內外學術界肯定，包含：工業技術研究院院士(2022)、美國發明家學院院士(2021)、國際工程院IAE(莫斯科)首位榮譽院長(2021)、俄羅斯科學院西伯利亞分院SBRAS的榮譽博士學位（2019）、國立臺灣大學工學院「傑出企業家講座」（2018）、美東華人學術聯誼會CAAPS終身成就獎（2015），美國ASCE Henry L. Michel Award for Industry Advancement of Research（2010）、台大、清大、交大、中國大陸北京大學及武漢大學及香港理工等國內外知名大學名譽博士…等。

陳振川（國立台灣大學土木系名譽教授、唐獎教育基金會執行長、中國工程師學會前理事長）

關鍵字： 尹衍樑潤泰唐獎

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