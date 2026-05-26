不良少年出身卻無邪氣！他曝尹衍樑個性剛直：曾回絕葉世文收賄

▲潤泰集團總裁尹衍樑辭世。（圖／唐獎教育基金會提供）

圖文／CTWANT

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時21分於台北榮總辭世，享壽76歲。宏盛建設今召開股東常會，董事長林新欽聽聞尹衍樑離世消息感到相當驚訝，他回憶前立法院長王金平稱他是「俠客」，且對長輩相當尊敬，對尹衍樑離世感到不捨。

林新欽曾擔任台北縣議員、農業局長，在地方政府服務長達37年。雖然跟尹衍樑的父親尹書田互動較多，和尹衍樑本人較少接觸，但卻經常聽到尹衍樑的老師、前立法院長王金平經常誇讚尹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回憶，尹衍樑小他2歲，王金平稱尹衍樑是「俠客」，具俠義精神，幾乎沒有辦不到的事，他都會想辦法辦到，對長輩很尊敬，對朋友也很義氣，還要他多對尹衍樑照顧。

一位不具名資深建築人士也說，當初前營建署長葉世文收賄，尹衍樑一口氣拒絕，就可以知道他剛直的個性。而尹衍樑對爸爸的老部下、老臣，像是已故會計江輝雄，和朋友趙希江都非常尊敬，且互動很好，他叫江輝雄「大師」，叫趙稀江叫「趙伯伯」，也看出他念舊的個性。

他更稱尹衍樑，雖不良少年出身，卻是有霸氣、沒有邪氣，在公司治理上很少聽到有問題；而尹除了蓋房子，還推動引進「預鑄工法」，對國內建築業有相當貢獻，如今離世感到惋惜。

延伸閱讀

▸ 颱風「薔蜜」最快本週生成！專家：至少是中颱等級

▸ 感化院少年竟成潤泰總裁！尹衍樑生前曝：沒有「王金平」就沒有今天的我

▸ 原始連結