快訊／台股收跌119.03點、「44k」得而復失　台積電跌40元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（26日）開高走低，加權指數終場大跌119.03點，以43525.37點作收，跌幅0.27％，成交量14732.23億元。

台股上午以上漲64.49點開出，指數開高走低，盤中最高達44097.63點，最低43349.77點，上下震盪點數達747.86點，終場收在43525.37點，44k得而復失。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2270元，跌幅1.73％；鴻海（2317）下跌2元至259元；聯發科（2454）上漲20元至4265元；廣達（2382）維持平盤來到316.5元；長榮（2603）下跌2.5元至211.5元。

今天漲幅前5名個股為悅城（6405）上漲6.9元，漲幅10％；巧新（1563）上漲4.6元，漲幅10％；美吉吉-KY（8466）上漲1.45元，漲幅10％；東訊（2321）上漲1.3元，漲幅10％；淘帝-KY（2929）上漲0.55元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌0.83元，跌幅9.94％；北極星藥業-KY（6550）下跌1.65元，跌幅9.85％；友達（2409）下跌2.4元，跌幅9.84％；瑞軒（2489）下跌4.8元，跌幅8.5％；力特（3051）下跌2.6元，跌幅8.44％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 悅城（6405） 75.9 ▲6.9 ▲10.0％ 巧新（1563） 50.6 ▲4.6 ▲10.0％ 美吉吉-KY（8466） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％ 東訊（2321） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 淘帝-KY（2929） 6.05 ▲0.55 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 7.52 ▼0.83 ▼9.94％ 北極星藥業-KY（6550） 15.1 ▼1.65 ▼9.85％ 友達（2409） 22.0 ▼2.4 ▼9.84％ 瑞軒（2489） 51.7 ▼4.8 ▼8.5％ 力特（3051） 28.2 ▼2.6 ▼8.44％

資料來源：證交所