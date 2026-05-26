快訊／台股收跌119.03點、「44k」得而復失　台積電跌40元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（26日）開高走低，加權指數終場大跌119.03點，以43525.37點作收，跌幅0.27％，成交量14732.23億元。
台股上午以上漲64.49點開出，指數開高走低，盤中最高達44097.63點，最低43349.77點，上下震盪點數達747.86點，終場收在43525.37點，44k得而復失。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2270元，跌幅1.73％；鴻海（2317）下跌2元至259元；聯發科（2454）上漲20元至4265元；廣達（2382）維持平盤來到316.5元；長榮（2603）下跌2.5元至211.5元。
今天漲幅前5名個股為悅城（6405）上漲6.9元，漲幅10％；巧新（1563）上漲4.6元，漲幅10％；美吉吉-KY（8466）上漲1.45元，漲幅10％；東訊（2321）上漲1.3元，漲幅10％；淘帝-KY（2929）上漲0.55元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌0.83元，跌幅9.94％；北極星藥業-KY（6550）下跌1.65元，跌幅9.85％；友達（2409）下跌2.4元，跌幅9.84％；瑞軒（2489）下跌4.8元，跌幅8.5％；力特（3051）下跌2.6元，跌幅8.44％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|悅城（6405）
|75.9
|▲6.9
|▲10.0％
|巧新（1563）
|50.6
|▲4.6
|▲10.0％
|美吉吉-KY（8466）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|東訊（2321）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|淘帝-KY（2929）
|6.05
|▲0.55
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|7.52
|▼0.83
|▼9.94％
|北極星藥業-KY（6550）
|15.1
|▼1.65
|▼9.85％
|友達（2409）
|22.0
|▼2.4
|▼9.84％
|瑞軒（2489）
|51.7
|▼4.8
|▼8.5％
|力特（3051）
|28.2
|▼2.6
|▼8.44％
資料來源：證交所
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