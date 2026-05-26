電腦展34位演講者公司市值達10兆美元　增AI、機器人與GTC大會

▲黃志芳認為台北國際電腦展創造的商機約是我國出口金額的七成。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今(26)日中午與媒體座談指出，今年COMPUTEX將於世貿一館展出全新的機器人、AI應用以及電子紙展區，輝達則包下台北會議中心做該公司最具指標性的全球性AI與加速運算技術(GTC)開發者大會與演獎；另展覽期間有四位CEO做主題演講，30家頂尖公司的資深副總的專題演講，這34家公司市值達10兆美元。

台北國際電腦展截至目前為止，預登人數已超過1.5萬人，國際媒體預登已達千人，加上相隔7年，今年展出除南港兩館，重回世貿一館與台北國際會議中心，規模創新高，超微(AMD)執行長蘇姿丰展前來台，宣布加碼投資百億，輝達執行長黃仁勳也來安排電腦展相關事宜，黃仁勳去年在演講中指出，他是在台北國際電腦展長大的。今年有1400家企業參展，至於能創多少商機，因為是業者機密無法得知，粗估約是我國外銷金額的七成左右。

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黃志芳指出，矽谷的科技巨頭都在向世界宣告一件事，擁有物理型態的「實體 AI」與自主機器人，會短時間內爆發式地走入社會，並徹底重塑全球經貿與人類生活的底層邏輯。

Figure AI的創辦人Brett Adcock甚至不稱它們為機器人，他直言：「我們正在創造一個新物種。」就在這個月他們才剛結束一場讓全世界看傻眼的直播：4台機器人連續200小時，自主在工廠分揀將近25萬個包裹、零人類介入。

Elon Musk也預言，人形機器人Optimus將會是史上最大的產品--市場價值超過10兆美元、將帶人類進入「物質豐饒的時代」而黃仁勳兩周前在NVIDIA最新一季法說會上更直接斷言：「下一波 AI 浪潮，就是 Physical AI--數十億個自主系統與機器人，將在物理世界中運作。」這不是科幻小說，這是這個產業最會看趨勢的人，用財報級別的嚴肅度，告訴全世界的數字。

AI正在走出雲端。這場革命最強大的地方，就在於它正以「人的需求」為核心，把最顛覆的創新，過渡成人類最最習以為常的日常。

我知道在座有些媒體朋友一定會問--「實體 AI 這件事討論了好幾年，為什麼 COMPUTEX 到 2026 才大動作設立這個展區？」