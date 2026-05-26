電腦展機器人應用　上銀、元太、英特爾與聰泰搶先揭示展區亮點

▲電腦展展前記者會左起元太科技副總經理洪集茂、英特爾（Intel）電腦邊緣運算事業群產品經理張沛哲、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦公會副總幹事楊櫻姿、聰泰科技總經理林宏沛，以及上銀科技專案發展部副經理翁振民。。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北國際電腦展(COMPUTEX 2026)今(26)日於世貿一館「TAI-ONE SPACE」智能共享辦公室舉行展前記者會，由外貿協會董事長黃志芳率領機器人與電子紙領域代表企業共同出席，包括上銀科技、元太科技、英特爾與聰泰科技開發等業者，搶先揭示電腦展世貿展區亮點。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，今年重返世貿一館，首度設立AI機器人展區，聚焦實體AI(Physical AI)發展趨勢，從機器人應用到智慧城市安全全面展開，涵蓋AI機器人發展關鍵技術、機器人具身智慧（Embodied AI）的運算與系統架構、AI時代下的電子紙顯示永續解決方案，以及以地空整合與數位孿生打造新一代3D立體安防與智慧城市，展現AI技術從研發走向實際應用的關鍵進程，加速產業落地與生態系整合。

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國際機器人聯合會(IFR)指出 ，全球工業機器人安裝量市場價值已達167億美元，技術創新、市場需求和新興應用領域，正成為推動產業成長的核心動能。AI正逐步改變機器人技術核心與應用，賦能機器人自主學習的能力與多元場域作業適應性。

台灣近年積極推動相關產業發展，透過成立台灣AI機器人產業大聯盟、國家智慧機器人研究中心等機制，持續強化跨域整合與技術研發量能，促進產業鏈整合與應用落地。

黃志芳表示：「在全球AI產業加速發展之際，台灣憑藉深厚且完整的硬體供應鏈優勢，正站上新一波轉型升級的關鍵位置。COMPUTEX今年重返台北世貿，並首度設立AI機器人展區，期待臺灣在AI機器人時代，從全球科技製造重鎮進一步躍升為『全球AI解決方案中心』，整合智慧製造、精準應用與軟硬體創新能量，讓世界看見台灣科技產業的實力與價值。」

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「電子紙具備超低耗電、可視性佳與易於整合至不同表面的特性，正逐步從顯示介面延伸為智慧表面，讓物體能透過顏色、圖案與資訊變化，展現互動、情感與個人化價值。元太科技期望透過展覽，讓觀展者看見電子紙的多元應用可能性，也為全球買家提供多元電子紙應用解決方案與一站式採購選擇。」

英特爾電腦邊緣運算事業群產品經理張沛哲表示：「英特爾致力提供完整的終端AI與機器人解決方案，協助各個產業加速AI應用。在機器人與邊緣AI主題館(Powered by Intel)中，將匯集12家合作夥伴展示實際應用，透過機器人、智慧製造、智慧生活情境，呈現終端AI不僅能進行感知與分析，更能即時採取行動，打造新一代智慧系統。」

聰泰科技開發總經理林宏沛表示：「聰泰科技結合影像採集與分析技術，將邊緣算力與AI平台深度結合，打造3D立體安防新紀元。透過數位孿生技術與3D建模，實現從地面AI巡邏車到雲端航空巡檢的『地空整合』應用。此架構不僅能在虛擬場景中精準模擬巡檢路徑，大幅縮短驗證時間並降低成本，更透過自然語言搜尋與即時AI分析，強化智慧城市監控效能，展現從底層架構到載具應用的完整解決方案實力。」

上銀科技專案發展部副經理翁振民表示：「上銀科技長期投入精密傳動與致動技術，累積超過15年機器人關鍵零組件與系統整合經驗，相關產品已獲歐美多家機器人製造商採用，並於2025年獲國際投資研究機構摩根士丹利納入『人形機器人100強』名單。本次分享上銀如何透過核心零組件、關節致動器與機器人次系統，推進AI機器人的應用發展。」

今年世貿展區集結超過180家參展商，聚焦「AI機器人區」、「電子紙產業專區」及「科技應用暨體驗館(TechXperience)」三大亮點展區，全面呈現實體AI發展趨勢與應用潛力：

－AI機器人區：集結從感測器、馬達、減速機到系統整合的完整產業鏈業者，並透過現場實機動態展示，呈現機器人在工業自動化、物流運輸、醫療照護等場域的實際應用。代表性參展企業包括上銀科技(HIWIN)、永彰科技(EVERBRITE)、宇隆科技(Turvo)、所羅門(Solomon)、德州儀器(Texas Instrument)、女媧創造(Nuwa)等，將展出高精密減速機、人形機器人協作及AI視覺引導自動化系統等技術。

－電子紙產業專區：由電子紙製造領導品牌元太科技(E Ink)與夏普(SHARP)、振曜(Netronix)等企業，展示全彩大尺寸電子紙看板、低碳智慧電子紙標籤及無藍光醫療顯示方案，呈現電子紙技術從商業應用延伸至生活與交通場域，進一步定義未來綠色顯示新標準。

－科技應用暨體驗館(TechXperience)：以沉浸式互動為核心，聚焦終端應用與消費情境，展現AI技術於日常生活中的實際價值。參展者可親身體驗AI驅動的模擬座艙，並感受高效能運算平台在AI輔助下的即時應用表現，透過情境化場景營造，直觀呈現AI技術如何融入多元應用場域，具體展現其對終端使用者所帶來的效益與影響。

此外，展會期間亦將舉辦COMPUTEX Forum，其中「機器人、自動化與實體AI」主題邀集來自NVIDIA、Qualcomm、ABB與NXP的產業專家分享最新進展與趨勢，深化產業交流與合作。更多論壇資訊請可參閱連結。