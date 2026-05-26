月收入靠股票超車本薪！網勸：先別高興太早

▲當股票獲利超車月薪，下一步該辭職還是繼續上班？（圖／免費圖庫pakutaso）

記者萬玟伶／綜合報導

最近在PTT八卦板上，一則關於「股票獲利大於月薪，不敢離職的人是？」的討論掀起熱議。不少網友分享身邊案例，有人每月靠股票小賺數萬元，甚至收入已超越正職薪水，表面上看似離「財務自由」更近一步，也讓不少人開始好奇：當投資收入超車本薪，是否代表可以考慮放下工作？

不過，這個話題卻釣出大批股市老手現身勸退。多數人認為，股票收入短期超越薪水，未必代表已具備穩定獲利能力，更直言許多人真正卡住的原因並非「不敢辭職」，而是擔心一旦誤把牛市當實力，最後恐怕不只丟掉本金，連原本的工作保障也一起賠進去。

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網友分析，雖然台股交易在資金輪動快速的時代，對一般上班族而言確實相對不利，但這絕不是辭職的理由。他強調，想要成為全職操盤手，需要具備極高的能力才能維持穩定獲利，而且必須在台股大修正或轉空頭時，仍能保持不敗之地，這根本是難如登天。

貼文指出，想要長期在股市中穩定獲利，唯一的方法就是熟練掌握「基本面」，但這門學問可不是三兩下就能搞懂的，複雜程度絕對超乎想像。光靠技術分析，頂多只能賺點小波段，一旦空頭來襲，很可能就會賠到脫褲。「電視或網路上的投顧分析師之所以大部份都講技術面，是為讓投資者覺得很好入門」，製造一種「人人都能賺錢」的假象，但實際操作起來，根本不是那麼一回事，新手如果沒做好功課就一頭栽進去，恐怕只會成為被割的韭菜。

網友更語重心長地警告，如果因為一時衝動辭職炒股，結果卻慘賠到「畢業」，不僅沒有資金再戰股市，也等於是跟這個市場終身無緣了。更慘的是，想要再回職場找工作，恐怕也沒那麼容易，如果只能找體力活，未來還可能面臨AI機器人的取代，等於是陷入進退兩難的窘境。所以，他強調這就是為什麼很少有人真的敢辭職專職炒股，因為背後的風險和挑戰實在太高，一旦失手，可能連翻身的機會都沒有，奉勸大家三思而後行，別拿自己的未來開玩笑。