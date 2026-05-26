快訊／台新銀前理專挪用高齡客戶款項　金管會重罰1400萬元

▲台新銀遭金管會裁罰1400萬。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台新銀前理財專涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，核有違反銀行法第45條之1第1項規定、行為時「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，金管會認為，有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，併處予以糾正，停止受理新客戶辦理高資產客戶。

台新銀前理專張員2021年12月至2023年10月挪用客戶款項，受影響客戶數2人，所涉金額約157萬元，金管會於 2025年2月25日至3月28日對該行辦理一般業務檢查，發現該行2024年1月22日及2025年3月11日內部查察後決定不向主管機關通報重大偶發事件，且該行處理上述案件過程，有未確實對客戶辦理資產核對作業、未就案關理專不當行為深入瞭解發生原因及研議加強控管措施等缺失，上述缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度，及有礙健全經營之虞。

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金管會認為，台新銀未完善建立內控機制發現ATM異常交易偵測機制，亦未檢核出理專利用洽談室竊取客戶提款卡，以及未完善建立理專代客戶遞件之交易確認機制。

此外，金管會認為，台新銀未執行重大偶發事件通報機制、未確實督導員工遵循行為準則及作業準則、未確實執行理專外出控管機制，以及內部查核未詳盡，故依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，併依銀行法第61條之1第1項規定核處予以糾正，及依同條項第2款規定，停止該行受理新客戶辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理。