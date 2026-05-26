港務公司職安管理成效獲肯定　順利通過今年職安與衛生管理稽核

▲稽核老師於基隆港執行實地稽核及審查作業情形。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務本月5日至15日辦理ISO/CNS 45001職業安全衛生管理系統追查稽核，在英國標準協會(BSI)專業稽核團隊嚴謹審查下，轄管七大國際商港及布袋、澎湖兩國內商港全數順利通過稽核，再次展現港務公司落實職業安全衛生管理制度及精進改善的具體成果。

王錦榮總經理表示，稽核團隊對於港務公司在職場健康促進、員工健康照護及安全衛生管理制度執行情形，表示肯定。例如建置24小時線上即時醫療諮詢服務、推動職業安全提案改善制度，以及透過增設YouBike站點、改善港區道路環境等措施，降低員工通勤壓力並提升港區交通安全，展現港務公司在優化工作環境與健康照護上的積極作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在職安與健康推動成果方面，港務公司亦榮獲衛生福利部國民健康署「114年績優健康職場與優良推動人員評選活動」健康職場標竿獎銀獎，以及勞動部與高雄市政府「114年推行職業安全衛生優良單位」。

因應《職業安全衛生法》於114年12月19日修正公告，即將於115年7月1日正式實施，為此，港務公司乃辦理多次宣導會，強化同仁、承攬廠商及港區工作者法遵觀念與實務應用能力。

港務公司表示，本次順利通過追查稽核，不僅顯示公司職業安全衛生管理系統運作穩定，更代表持續改善機制已有效落實。未來港務公司將持續透過滾動式檢討與精進作為，強化員工、承攬廠商及港區工作者安全意識，共同打造安全、健康、永續的港埠環境。