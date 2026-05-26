外資大買台股355億！反手重砍面板股　買賣超10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（26日）早盤指數以 44097.63 點改寫歷史新高，但獲利了結賣壓沈重，終場指數下挫119.03 點，但三大法人同站買方，其中外資法人續買超355.49億元，大買聯電（2303）、記憶體股，重砍面板雙雄。
三大法人合計買超 473.948 億元，其中外資買超 355.49 億，自營商賣買超 49.09 億元，投信買超 69.34 億元。
外資買超前10大個股，依序為聯電7萬1870張、力積電（6770）5萬9832張、富邦金（2881）5萬8964張、華邦電（2344）4萬6872張、南亞（1303）3萬4097張、金寶（2312）3萬455張、旺宏（2337）2萬9338張、京元電子（2449）2萬4629張、國泰金（2882）2萬3552張、康舒（6282）1萬9147張。
外資賣超前10大個股，依序為群創（3481）20萬2889張、友達（2409）16萬6129張、彩晶（6116）3萬4299張、華南金（2880）3萬1853張、英業達（2356）3萬1655張、中鋼（2002）2萬5412張、長榮航（2618）2萬4050張、華航（2610）1萬7686張、廣達（2382）1萬6003張、台泥（1101）1萬5528張。
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