快訊／台股新增4檔「抓去關」 被動元件2檔延長處置

證交所、櫃買中心今（26日）公布台股新增處置股名單，上市包括全新（2455）、華新科（2492）、日電貿（3090）3檔；上櫃有天良（4127）1檔，合計共4檔，處置時間均從明（27日）到6月9日。

快訊／台新銀前理專挪用高齡客戶款項 金管會重罰1400萬元

台新銀前理財專涉挪用客戶款項共計約157萬元，且未依規定向金管會通報，核有違反銀行法第45條之1第1項規定、行為時「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，金管會認為，有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處1400萬元罰鍰，併處予以糾正，停止受理新客戶辦理高資產客戶。

金融股撐台股！富邦金破百刷紀錄、市值排名回升 中信金觸新高

台股今（26日）開高走低，金融類股成撐要角，只中富邦金控（2881）股價強勢攻頂，終場以最高點103.5元作收，不僅一舉突破百元整數關卡，刷新歷史高點紀錄，富邦股在台股市值也回升第11位，另中信金（2891）盤中觸及新高。

外資大買台股355億！反手重砍面板股 買賣超10檔一次看

台股今（26日）早盤指數以 44097.63 點改寫歷史新高，但獲利了結賣壓沈重，終場指數下挫119.03 點，但三大法人同站買方，其中外資法人續買超355.5億元，大買聯電（2303）、記憶體股，重砍面板雙雄。

台股交易熱！ 口袋證券系統出包「無法下單」 公司發聲明致歉

台股交易熱，今（26）日早盤一度觸及44097.63點，再度刷新紀錄，但又有券商傳出無法下單，口袋券今在交易期間暫停「上市」交易委託，遭致用戶抱怨，公司在收盤後發聲明致歉，承諾將以最高標準保障客戶權益。

尹衍樑辭世！潤泰集團上市櫃橫跨營建、環保生技等 股價表現平穩

潤泰集團總裁尹衍樑今（26日）凌晨辭世，消息傳出震撼台灣政商界，集團上市櫃股票橫跨營建、生技、環保等事業，不過完成接班佈局，集團股價今反應平平，漲跌互見，除營建類潤弘（2597）跌逾2% 相對弱勢外，其餘漲跌幅多在1%上下。

面板股多空激戰！群創翻黑衝百萬張大量 友達摜跌停

台股歷經昨（25）日激情大漲，因美股休市，今（26）日呈現漲多拉回格局，群創（3481）早盤續強跳空大漲上攻52.2元，順利突破「5」字頭，創下2010年2月以來新高，短線獲利了結賣壓出籠，急速下殺翻黑，最低來到45.25元，呈現多空激戰，到11點成交量就來到110萬張，而友達（2409）、瑞軒（2489）雙雙摜壓到跌停價位。

龍頭國巨遭分盤處置！ 被動元件熄火 3檔摜跌停

AI伺服器高功率運算，提升帶高階被動元件需求，出現供應短缺、交期拉長的現金，資金瘋狂湧入被動元件族群，國巨*（2327）因短線漲幅過大，自今（26）日起至6月8日止，遭到分盤交易處置，股價應聲重挫至631元，跌幅8.68%，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）三檔一度觸及跌停，市場轉進立隆（2472）、雷科（6207）、天正國際（6654）、穩得（6761）等四檔個股，強勢鎖住漲停。

越關越大尾！尚茂連漲22根漲停 挾小股本從票面衝到百元價

尚茂（8291）在連續飆漲停遭櫃買中心公告列為處置股，惟不受此影響，股價續飆漲停，今（26日）跳空漲停鎖住110元，連拉出第22根漲停價，高掛委買單僅逾600張。

瘋漲的貨櫃運價 德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

貨櫃船運本月中開始大幅上漲的運價，以及6月計畫加大的漲幅， 被大陸兩個航運網站形容是「瘋漲」，但是對於今年提早到來的旺季，德魯里分析師表示不預期現貨運價還會持續上漲太久；國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為只會持續到6月中，荷莫茲海峽重啟釋出的運力對市場則會造成衝擊；外籍船公司高階則表示，總公司估計7月運價會慢慢下來。