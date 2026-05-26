永冠去年、今年Q1財報難產　最快11／18下市

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永冠-KY（1589）因簽證會計師辭任，找不到接任會計師，以致於去年、今年第一季財報難產均未申報，金會證期局副局長黃厚銘表示，永冠已於今年4月7日暫停交易，若半年內未補件申報財報，將在10月8日公告起下市，經過40天作業期，最快將在11月18日下市。

金管會統計，上市公司（不含第一上市公司）今年第一季累計營業收入12兆7559億元，較去年第一季增加2兆7067億元，增加26.93%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為1兆6084億元，較去年第一季增加5,278億元，增加48.84%，稅前淨利金額為近十年最高。

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今年第一季獲利成長產業包括半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，帶動獲利成長；電子零組件業因受惠於AI伺服器及高效能運算之強勁需求，推升獲利；塑膠工業受惠AI帶動電子材料產品銷量增加，以及美伊戰爭推升油價，石化塑膠產品行情跟漲，致獲利成長。

上櫃公司今年第一季累計營業收入為8411億元，較去年第1季增加1337億元，增加18.9%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為1359億元，較去年第一季增加614億元，增加82.42%，稅前淨利金額為近十年最高，去年第一季獲利成長產業包括半導體業及電腦及週邊設備業因受惠AI伺服器及記憶體需求強勁，致獲利成長；金融業主係因部分公司持有部位認列金融資產評價利益，推升獲利所致。

