黃仁勳、魏哲家「世紀飯局」插曲！座車違停遭檢舉...警到場開單

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間在台北再度宴請台積電董事長魏哲家與多位核心高層，地點選在他訪台必吃的私廚愛店「三六食府」。這場被外界視為AI與半導體龍頭「世紀飯局」的聚會，不僅台積電高層幾乎全員到齊，黃仁勳還在餐後與魏哲家一同現身，親自發放炒麵與飲料給現場守候的媒體與粉絲，展現十足親民作風。

▲黃仁勳（左）26日晚間於私廚宴請台積電董事長魏哲家（右）等高層。圖為黃仁勳今年2月在私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，並與魏哲家幫民眾簽名。（圖／攝影中心翻攝）



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這次出席餐敘的台積電主管陣容堪稱豪華，包括執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑，全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強、資深副總暨副共同營運長侯永清、研發技術發展資深副總吳顯揚、技術發展資深副總葉主輝，以及財務長兼發言人黃仁昭等人皆現身。值得注意的是，甫從台積電轉任輝達台灣WWFO副總裁的李文如，也低調到場張羅接待昔日老同事，成為現場焦點之一。

▲台積電前採購副總、現任輝達WWFO（Worldwide Field Operations）副總裁李文如。（圖／資料照）

台積高層大集合 外界聚焦AI產能布局

市場解讀，黃仁勳此行與魏哲家及台積電高層密集互動，背後重點仍圍繞AI晶片產能與供應鏈協調。黃仁勳稍早受訪時透露，目前Grace Blackwell平台量產進展順利，下一代Vera Rubin平台也已啟動，未來將有更多AI晶片交由台積電生產，「未來半年會非常忙碌」，雙方必須確保產能與供應鏈完全協調一致。

法人分析指出，隨AI伺服器與高效能運算需求暴增，台積電不僅是輝達先進製程的重要夥伴，在CoWoS先進封裝、SoIC與未來CPO光電共封裝等領域也扮演關鍵角色。此次高層大陣仗聚餐，被視為雙方進一步深化合作的重要訊號，也凸顯台灣半導體供應鏈在全球AI戰局中的核心地位。

▲黃仁勳過去曾多次到「三六食府」用餐。（圖／記者黃國霖攝）

黃仁勳台語喊「炒麵很好吃」 座車違停成插曲

晚間餐敘期間，師大商圈巷弄擠滿媒體與粉絲，黃仁勳一現身便被團團包圍。他不僅熱情替粉絲簽名，還用台語笑喊「這家炒麵很好吃」，瞬間炒熱現場氣氛。餐後他與魏哲家一起走出餐廳，親自分送炒麵、麥香紅茶與點心給現場苦候人群，甚至邊發邊詢問「有小朋友嗎」，暖心舉動引發歡呼。

不過現場也出現小插曲，由於師大商圈停車空間有限，黃仁勳座車因違停遭民眾檢舉，警方到場依法開單，但絲毫未影響黃仁勳心情，他仍全程笑容滿面與民眾互動。至於這間被黃仁勳多次點名的愛店「三六食府」，以國宴級手路菜聞名，曾獲《500盤》美食評鑑肯定，其中「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」等菜色，更是黃仁勳來台必點招牌。