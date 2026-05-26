AI產業對冷鏈倉儲需求助建新國際提升業績　 2.85元股利4月底已發放

▲左5起建新國際董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘與董事們合影。（圖／建新國際提供）

記者張佩芬／台北報導

建新國際(8367)今(16)日舉辦股東會，公司總經理柯勝鐘指出，AI與半導體產業對冷鏈倉儲的需求，估計會讓公司今年倉儲業務成長最多；台北港的新科國際物流園區預今年7月正式營運，是公司未來主要成長動能，目前幾家企業的進駐案談的差不多了，開辦支出應可由其他部門成長的業績彌補，達到正成長目標。2.45元股利今年4月底已經發放。

展望2026年，公司指出，全球經濟仍將面臨多項挑戰，其中尤以美國關稅政策的後續發展、AI應用與商業模式能否能轉化為實質經濟效益，以及中國內需疲弱與生產過剩問題最為關鍵。上述因素不僅將影響台灣的出口表現，亦可能透過金融市場波動進一步牽動台灣內需與消費動能，值得及早研判並持續關注。

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公司將善用物流服務一條龍的競爭優勢，確切落實「工安第一」、「精實管理」、「資訊e化」；營業處與各利潤中心部門，積極開發大型客戶，戮力達成目標；廣泛推廣客戶使用自有CS Cloud 2.0平台，設定推廣數量目標，並完成所有新舊客戶的報關文件轉檔以及ERP系統對接的目標，提高客戶黏著度。

要求各部門須完成年度重要標準化，建立電腦化作業管理，減少客訴並提升客戶的滿意度；裝卸部對於國內客戶的服務，以5大核心的作業標準，提升客戶佔有率為目標；對於銅土客戶的服務品質，制定更優化的系統化服務流程，達到客戶的品質要求。

公司今年營收目標是自去年的32億提高到35億以上，毛利大約都在三成左右。公司去年營收32.45億元，年增12.01％，全年稅後淨利3.83億元、EPS3.80元，分別年增10.94％、5.85％，寫下近年歷史新高紀錄。今年首季營收7.85億元，年減0.21%，主要是因客戶煤炭進口量減少，第二季估計恢復正成長沒問題。