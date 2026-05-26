台積電爆砍15%分紅？魏哲家急喊停出差　全台溝通會「半小時爆滿」

▲面對員工因分紅不均揚言罷工，台積電董事長魏哲家將於27日上午親自主持全台員工溝通會。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台積電近期因員工分紅議題引發熱議，外傳今年分紅恐大砍15%，甚至有員工揚言效法南韓三星發動罷工，引爆內部不滿情緒。面對爭議持續延燒，台積電董事長暨總裁魏哲家26日下午緊急透過內部信向全體員工喊話，除宣布提前開放分紅查詢系統，更罕見取消原定出差行程，決定於27日上午10點親自舉辦全台員工溝通會，希望面對面說明並回應疑問。

溝通會一開放就爆滿 員工酸：比演唱會還難搶

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內部信內容，台積電原訂5月29日發放分紅獎金，但因員工高度關注，公司決定提前一天開放查詢個人分紅內容。魏哲家在信中表示，今年第一季分紅較去年同期成長30%，雖然個人實際金額仍會因職級、年資與考績有所差異，但他相信「今年全年分紅成長比例會高於去年」。

不過，員工似乎仍未完全買單。由於近期「TSMC大小事」、「TSMC爆料公社」等社群平台頻頻出現抱怨聲浪，不少基層員工質疑，公司獲利創高、AI訂單滿手，但分紅卻不如預期，甚至批評高層「想改就改、毫無誠信」。而這場全台溝通會一開放線上報名，短短不到半小時就額滿，還有員工抱怨「比張學友演唱會還難搶」、「溝通還限量」。

魏哲家餐敘黃仁勳 被問分紅僅回「聽明天」

就在分紅風暴持續延燒之際，魏哲家26日晚間仍依原定行程，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北「三六食府」餐敘。現場包括多名台積電高層皆到場，吸引大批媒體與民眾守候。

餐敘過程中，黃仁勳與魏哲家兩度走出餐廳，親自發放炒麵、飲料與甜點給現場媒體及粉絲，氣氛相當熱絡。不過，當媒體追問台積電分紅爭議，以及隔天即將舉辦的員工溝通會時，魏哲家僅低調回應一句「聽明天」，未再多做說明，也讓27日這場全台溝通會成為市場與員工最關注焦點。

台積電則重申，公司從未以固定比例計算員工分紅，且今年整體分紅仍有望超越去年。只是隨著AI浪潮帶動公司獲利屢創新高，員工對於分紅制度的期待也同步升高，如何化解內部疑慮、穩定士氣，將成為魏哲家眼前的重要課題。