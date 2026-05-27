美光暴漲14%「市值衝破1兆美元」！瑞銀天價目標價狂飆3倍

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美股26日早盤在中東地緣政治風險降溫帶動下全面走揚，其中半導體與AI概念股表現最為強勢，費城半導體指數一度狂飆超過500點、漲幅逾4%。記憶體大廠美光（Micron）更成為市場焦點，盤中股價一度暴漲14%至18%，市值首度突破1兆美元，帶動整體記憶體族群全面噴發。

瑞銀目標價暴調逾3倍 美光成市場焦點

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美光股價強勢飆升，主要受到瑞銀（UBS）大幅調升目標價激勵。瑞銀最新報告將美光目標價自535美元，一口氣調升至1625美元，成為目前市場最高預測。分析師指出，AI需求持續爆發，加上記憶體產業逐漸導入3至5年的長期供貨合約，將有助穩定價格與獲利結構，徹底改變市場對記憶體產業高度循環性的舊有印象。

瑞銀認為，目前已有多達30%的DDR記憶體出貨量透過長約方式鎖定，且超大規模資料中心客戶愈來愈願意以價格彈性換取供貨穩定，這將提高美光未來幾年的需求能見度與獲利穩定性。報告更指出，美光在AI浪潮帶動下，其估值未來有機會逐步接近輝達等高階半導體公司。

受到美光暴漲激勵，記憶體與半導體概念股同步走強，包括SanDisk上漲7%、希捷科技（Seagate）漲逾3%，威世科技也勁揚6%。另外，高通（QCOM）與超微（AMD）盤前漲幅皆超過3%，台積電ADR則上漲約2%，輝達（NVIDIA）也同步收紅，科技股買氣明顯回溫。

▲AI需求爆發帶動美光股價狂飆、市值首度突破1兆美元，引領美股費半指數大漲。（圖／資料照）

地緣風險降溫 能源股反向走弱

市場情緒轉趨樂觀，也與中東局勢出現緩和跡象有關。美國總統川普表示，美伊談判「進展順利」，市場預期伊朗戰事有望降溫，使投資人風險偏好回升。油價因此自高點回落，能源股表現相對疲弱，埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）盤前雙雙下跌約1%。

除了科技股外，太空概念股也表現亮眼。直覺機器（Intuitive Machines）大漲10%，AST SpaceMobile上漲6%。市場看好美國太空軍最新衛星合約，以及相關企業後續月球探測與衛星業務發展，帶動資金持續湧入太空產業題材。