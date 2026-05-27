荷莫茲海峽重啟紅海跟著復航機率高　對歐地航線衝擊最大

▲中東兩海域復航對歐洲與地中海航線衝擊最大。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

謝志堅指出，美伊和平協議簽屬能否讓以色列與黎巴嫩真主黨也順利簽屬和平協議還有些疑慮，但在美國強烈堅持下，簽屬機率應該還是很高，尤其是中東地區戰爭停止，油價下跌，農業用肥料供給解決，美國通膨問題改善，消費力提升，對川普所屬共和黨的11月期中選舉也有利。

波斯灣內被困貨櫃船僅佔全球運力1.5%，而紅海危機卻影響影響9%運力，主要都是歐洲與地中海航線船隻，這些船當中，又以歐洲線的運力最高，因為航行歐洲的多數都是2萬箱(20呎櫃)以上的超大型貨櫃船，而這些船因為港口條件，是無法調到美國線的。

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摩根士丹利去年年底曾估算紅海復航會造成大量船隻湧向歐洲港口，造成港口擁擠，估計要花2到3個月來紓解，但因當時歐洲幾家大船公司與大陸的中遠海運都有部分船隻航行紅海，在美伊戰爭爆發前夕，所有貨櫃船都恢復繞行好望角，反而形成秩序，謝志堅認為紅海復航後歐洲港口塞港問題有望在兩個月內解決。

一家歐洲籍船公司台灣公司高階認為，波斯灣開戰前的貨還在消化，後續可能有大量的貨要進，可能嚴重塞港，會塞多久不知，市場運價應該是緩跌，不至於崩盤。第二家歐洲籍船公司台灣公司高階則坦言，紅海復航，運價就不會那麼高了

第三家家歐洲籍船公司台灣公司高階則指出，港口擁塞已經變為常態，國際上許多貨櫃碼頭設施效率沒有同部跟上船公司船隊的規模成長及運能提升，就算是紅海通航及荷姆茲海峽開放，亞歐地中海航段的船期天數縮短，各個港口的塞港情形，疊加起來其實會和紅海和荷姆茲海峽開放船配置艘數會有一定程度抵銷。

超大型攬貨公司負責人則認為，波斯灣與紅海如果第三季復航，可能要到第四季才能恢復原有秩序，但船公司因控班吃到甜頭也不會輕易將大船重啟，仍要觀察7月底美國現行10%關稅到期後是否有新的變化及市場訂單的強度。

謝志堅也認為美國關稅未來發展難料，習近平9月訪美能否順利在關稅上取得有利條件要再觀察；另船公司應對船噸過剩雖有對策，但從過剩發生到推出對策都會有一段時間差，2008年與2016年兩次嚴重過剩，都有船公司撐不過去。

不過他最擔心的是2027與2028年，根據Alphaliner最新統計，今年新造貨櫃船增幅是3.9%，明年是9%，後年是12.5%，而兩年內1500-1999箱貨櫃船有141艘交船、1.8萬箱以上貨櫃船有130艘、7500-9999箱貨櫃船有112艘，1.8萬箱以上運力明顯過剩，他很早就呼籲超大型貨櫃船不要造了，現在市場是短多長空。