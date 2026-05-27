「輝台宴」定義新一代AI平台　台灣供應鏈名單曝光

▲黃仁勳在私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，並與魏哲家幫民眾簽名。（圖／攝影中心翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

輝達公司執行長黃仁勳於26日晚間，與台積電公司高層進行餐敘。這場雙方核心決策團隊全員到齊的「輝台宴」，象徵AI新世代平台量產、先進製程與先進封裝擴產戰，已正式進入最高層級的協調階段，也重新定義「輝達下一代AI平台」台灣供應鏈。

黃仁勳透露，Grace Blackwell的生產進展相當順利，且Vera Rubin、Vera CPU及多款新晶片也都已經開始投入生產。他特別感謝台積電公司為輝達公司所做的一切努力，並強調未來半年將會非常繁忙，雙方正密切合作確保產能與零組件供應。

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決策團隊全面到位

這場餐敘除了台積電公司董事長魏哲家親自出席之外，執行副總經理暨共同營運長秦永沛，以及資深副總經理暨副共同營運長侯永清、張曉強等高層皆悉數現身。輝達公司方面則由黃仁勳、其千金黃敏珊，以及台灣全球現場業務營運副總裁李文如同步出席。

半導體供應鏈人士對此形容，這等同於雙方的AI核心決策團隊全面到位，代表後續AI平台的量產節奏、供應鏈協同與產能調度，已經進入高度整合作戰階段。法人也指出，台積電公司在CoWoS先進封裝、SoIC堆疊及矽光子整合等領域都扮演關鍵角色。

產能協調全面展開

隨著輝達公司下一代AI平台正式進入備戰與放量階段，後續對先進製程、HBM、高速互連與整櫃式AI伺服器供應鏈的需求將進一步升溫。市場解讀這場宴會的背後，更代表著AI供應鏈新一輪的資源分配與產能協調正式展開，產品線也將擴大至整櫃式平台同步放量。

供應鏈進一步分析，Vera Rubin世代導入後，單一平台所需晶片數量與高速傳輸需求全面提升。由於資料傳輸瓶頸快速浮現，CPO成為重要技術方向，輝達公司近年積極推進交換器平台，未來若導入光互連架構，也將高度仰賴台積電公司的先進封裝整合能力。

▲台灣「整櫃級」供應鏈。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

輝達下一代 AI 平台：台灣「整櫃級」供應鏈（資料整理：Gemini AI）

核心層：晶圓代工與先進封測

晶圓代工與先進封裝 (CoWoS / SoIC)

台積電 (2330)

後段高階封測 (OSAT)

日月光投控 (3711)

晶片測試介面 (探針卡 / 測試座)

旺矽 (6223)

穎崴 (6515)

CoWoS 設備與濕製程

萬潤 (6187)

弘塑 (3131)

傳輸層：矽光子與 CPO 光通訊

台積電 COUPE 直接合作 (光纖陣列)

上詮 (3363)

外部雷射光源與磊晶

聯亞 (3081)

CPO 先進封裝與光模組

訊芯-KY (6451)

眾達-KY (4977)

波若威 (3163)

系統層：整櫃伺服器代工 (ODM)

核心系統整合與基板

鴻海 (2317)

廣達 (2382)

緯創 (3231)

緯穎 (6669)

伺服器同盟夥伴

技嘉 (2376)

華碩 (2357)

和碩 (4938)

周邊層：基礎設施與關鍵組件

液冷散熱 (CDU / 水冷板)

奇鋐 (3017)

雙鴻 (3324)

高速網路交換器 (800G/1.6T)

智邦 (2345)

高階高壓電源供應

台達電 (2308)

高密度機櫃線材連接器

貿聯-KY (3665)