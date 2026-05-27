快訊／台積電漲50元至2320　台股大漲逾1100點指數再刷高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股26日主要指數漲多於跌，台股今（27日）開高，以上漲316.89點、43842.36點開出，漲勢持續，指數大漲逾1100點，衝至逾44600點，再創高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到2310元，漲幅1.76％，後漲至2320元；鴻海（2317）上漲4元至263元；聯發科（2454）上漲210元至4475元；廣達（2382）上漲5.5元來到322元；長榮（2603）上漲1.5元至213元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌118.02點或0.23％，收在50461.68點；標準普爾500指數上漲45.65點或0.61％，收7519.12點；那斯達克指數上漲312.21點或1.19％，收在26656.18點；費城半導體指數上漲674.37點或5.53％，收12876.91點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50461.68
|▼118.02
|▼0.23%
|S&P500
|7519.12
|▲45.65
|▲0.61%
|NASDAQ
|26656.18
|▲312.21
|▲1.19%
|費城半導體指數
|12876.91
|▲674.37
|▲5.53%
資料來源：證交所
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