快訊／台積電漲50元至2320　台股大漲逾1100點指數再刷高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股26日主要指數漲多於跌，台股今（27日）開高，以上漲316.89點、43842.36點開出，漲勢持續，指數大漲逾1100點，衝至逾44600點，再創高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到2310元，漲幅1.76％，後漲至2320元；鴻海（2317）上漲4元至263元；聯發科（2454）上漲210元至4475元；廣達（2382）上漲5.5元來到322元；長榮（2603）上漲1.5元至213元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌118.02點或0.23％，收在50461.68點；標準普爾500指數上漲45.65點或0.61％，收7519.12點；那斯達克指數上漲312.21點或1.19％，收在26656.18點；費城半導體指數上漲674.37點或5.53％，收12876.91點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50461.68 ▼118.02 ▼0.23% S&P500 7519.12 ▲45.65 ▲0.61% NASDAQ 26656.18 ▲312.21 ▲1.19% 費城半導體指數 12876.91 ▲674.37 ▲5.53%

資料來源：證交所