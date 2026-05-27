尹衍樑「另類總裁」私下愛重機、帆船！為子女捐95%千億財產

記者鄺郁庭／綜合報導

潤泰集團總裁尹衍樑身價上看千億，人生經歷相當傳奇。他年少時曾是叛逆少年，常打架鬧事，甚至被送進管訓班，後來因遇見良師，人生方向徹底轉彎。接手家族事業後，他靠著冒險精神與精準投資眼光，帶領傳統紡織廠轉型成橫跨多產業的企業帝國，私下也熱愛跑車、重機、帆船與遊艇，從極限運動中悟出「有風險，才有利潤」。

尹衍樑，1950年8月16日生，台灣企業家、工程發明家，潤泰企業集團總裁。早年父親創辦潤泰集團前身，以紡織起家，後來在他主導下，版圖擴大到建築開發、金融保險、流通量販、生技醫療、教育公益等領域。

青少年時個性火爆 沒學校肯收

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尹衍樑雖然擁有台大商學碩士、政大企管博士的頭銜，但是青少年時期性格火爆、叛逆，在中學時曾發生幾乎沒有學校願意收容的情況，父親尹書田後來送他到築有高牆、鐵絲網的進德中學「管教」。

被高壓管教下，尹衍樑起初依舊逞兇鬥狠，因為捅了別人屁股一刀，反遭人在胸口畫了一道16公分的傷痕 ，因為怕被教官發現躲回宿舍，讓老師幫他包紮傷口 ，這位老師，就是當年師大數學系畢業的王金平，遇見良師才徹底改變人生方向。

▲尹衍樑。（圖／唐獎執行長陳振川提供）

接掌家族事業後，一改過去「什麼都不敢做」的心態，把守成的消極作風，轉為積極進攻的冒險精神，成功帶領家族傳統紡織大廠轉型，建立橫跨紡織、營建、金融、零售、生技與醫療的產業版圖。

愛飆跑車、騎重機 也愛做公益

有趣的是，這位「另類總裁」後來私下依然愛「挑戰自我」，連興趣都挑選高難度項目，像是打獵、飆跑車、騎重機、開飛機、玩帆船。曾有朋友透露尹衍樑物質慾望低，「但是多數嗜好都必須用錢才能堆起來，這一點他從未否認。」

他長年投入教育、公益與學術領域，更曾捐資30億元創立被譽為「東方諾貝爾獎」的「唐獎」，盼透過知識與創新回應人類面對的全球難題。唐獎教育基金會也發表聲明追思，形容尹衍樑一生致力推動教育公益、弘揚文化，「以知識照亮世界，以創新造福人類」的精神，未來將持續傳承。

另外，他幾年前曾受訪，談到捐出95%財富做公益、估計約千億的舉動，他認為有錢人家中，很少有長輩過世後，兒女還能和諧相處的情況，就算第二代可以，第三代也可能散盡千金，錢最終會回到社會上，可是途徑卻令父母羞恥。不過，他還是會留給太太2%、兩個子女各1%財產，捐出多數財產「只是為了自己的孩子」。