輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部「Constellation」專案正式啟動，輝達執行長黃仁勳今（２７日）一現身員工大會便引發員工歡呼，不但親自發送自己喜歡的乳液給員工，還現場與員工互動、簽名、聊天，展現招牌親民作風，他並表示，未來北士科總部將容納約4000名員工，預計今年底開始動工，2030年正式遷入。

▲黃仁勳發送乳液。（圖／記者湯興漢攝）

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輝達今日在北士科T17、T18預定地舉辦台灣員工大會，現場不僅有大批員工搭乘遊覽車進場，輝達更直接把多台餐車搬進會場，宛如小型夜市，氣氛相當熱烈。

活動一開始，黃仁勳先詢問現場是否有人最近結婚，隨即替員工簽名在婚禮用酒瓶上，還關心員工老婆名字、去哪裡度蜜月。當員工回答去布達佩斯時，黃仁勳笑說：「你們很有錢耶。」

另一名員工則提到另一半在聯發科工作，黃仁勳當場笑回：「這邊員工這麼多，你幹嘛找外面的？」引發全場大笑。

除了簽酒瓶，他也替員工簽棒球，但不忘開玩笑表示：「我知道很多人拿去賣。」甚至笑稱自己現在已經可以「開店了」，現場氣氛相當輕鬆。

黃仁勳隨後登台介紹輝達台灣總部「Constellation」設計理念，並邀請建築師姚仁喜一同上台。他透露，自己認為建築「還不夠大」，並強調未來總部將採用大量透明化設計與三角形建築語彙。

他表示，透明化象徵開放，「如果我們都封閉起來，我們就不能成為全球的平台。」他認為，正因為輝達是開放平台，所以全球產業都需要輝達，「大家都要透明。」

黃仁勳也談到自己「討厭電梯」，直言等待電梯非常浪費時間，因此未來總部將盡量減少對電梯的依賴。他形容，矽谷很多企業園區雖然環境漂亮，但大量空間被停車場占據，「不是給人的，而是給車子的。」

因此，未來輝達台灣總部希望將停車空間集中於地下層，把地面空間真正留給員工交流與互動。他更直言：「以後矽谷也要升級成這樣。」

黃仁勳指出，未來北士科總部將容納約4000名員工，預計今年底開始動工，2030年正式遷入。他形容這座新總部是「Baby」，代表輝達在台灣下一個重要里程碑。