黃仁勳3年前談台灣生態系今笑稱「我是對的」　罕見講台股

▲輝達今日（27 日）在輝達未來台灣新總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，黃仁勳親自介紹未來新總部；以下同（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達今日（27 日）在輝達未來台灣新總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，在談到AI與台灣未來時，黃仁勳表示，3年前自己開始談論「台灣生態系」與投資台灣時，很多人還不理解，但現在大家都知道，「我是對的」，他甚至提到近期台股表現，笑說：「我很難看到哪家公司沒漲，我朋友們我也沒看到不開心的。」

黃仁勳指出，台灣如今正快速蓬勃發展，AI產業規模已遠超過數年前預期，「4、5年前可能只有50億美元，現在早就超過100億美元，甚至還不止。」

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黃仁勳強調，台灣已成為全球AI產業核心，「什麼都在這裡。」

他甚至提到近期台股表現，笑說：「我很難看到哪家公司沒漲，我朋友們我也沒看到不開心的。」

不過，他也點出AI發展背後最大的關鍵挑戰就是能源。他透露，自己已向台北市長反映能源需求問題，並形容：「勞工需要米飯，AI勞工需要電力。」

黃仁勳表示，若台灣希望持續成長，就必須擁有更多能源支撐AI基礎建設，「能源成長了，台灣GDP就會成長。」

除了談總部與AI願景外，黃仁勳也在員工問答環節分享對AI工具的看法。他直言，「浪費錢沒關係，但不能浪費時間」，強調企業最重要的是效率與執行速度。

談到AI導入企業，他表示，輝達希望打造的是「engaged AI company」，讓AI真正融入每位員工日常工作流程。

面對員工提問是否擔心AI帶來裁員問題，黃仁勳則用一貫幽默但直接的方式回應：「如果你不用AI，我們就會裁員；如果你有用AI，就能避免。」

他進一步解釋，員工不會因為AI失去工作，「你不用AI，才會被那些會用AI的人取代。」

黃仁勳指出，現在AI工具門檻其實已大幅降低，以ChatGPT為例，「以前電腦很難用，但現在如果你不會用AI，你就直接問AI怎麼用，它還會教你。」

他也笑說，傳統軟體不像AI具有互動性，「你如果用Excel，它就坐在那邊不理你。」

隨著Constellation總部正式啟動，市場也視此為輝達持續深化台灣布局的重要象徵，進一步鞏固台灣在全球AI供應鏈中的核心地位。