魏哲家發員工信3點談分紅　確保台積電未來20年仍具備世界競爭力

▲台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）近日傳出調整員工分紅制度，引發部分基層員工反彈，內部討論持續延燒。面對外界關注，台積電董事長魏哲家今（27）日也傳出罕見取消原定出差行程，親自出席內部溝通會與員工說明，並寄出內部信安撫員工。

今日也傳出，一封由魏哲家署名、題為「致全體同仁的一封信」的內部信，信中除感謝員工長期努力外，也針對制度調整、人才承諾與公司未來發展方向提出三大重點說明，希望穩定軍心。

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魏哲家在信中指出，近期市場上出現許多關於公司分紅制度調整的討論，也引發部分同仁疑慮，因此希望向全體員工說明公司的思考方向。

他表示，過去幾年台積電能在全球半導體產業維持領先，靠的不只是市場與技術優勢，更重要的是所有同仁在研發、製造、管理與服務崗位上的投入與堅持。

魏哲家也提到，面對全球產業快速變化，公司正處於關鍵轉折點，AI、高效能運算與先進製程需求持續成長，但同時也更加考驗公司在人才培育、先進製程研發、全球布局與設備投資上的長期資源配置能力。

他強調，若薪酬制度有任何調整，「核心目的從來不是削弱對同仁貢獻的肯定」，而是確保公司未來10年、20年仍具備世界級競爭力，讓每位同仁能在更穩健、更具成長性的環境中發展。

在信中，魏哲家並提出三點說明：

第一，「公司珍視人才的承諾不變」。他表示，公司始終相信員工是最重要的資產，合理且具競爭力的整體薪酬政策不會改變。

第二，「任何制度調整都會以公平、透明、長期激勵為原則」。魏哲家指出，公司將持續檢視市場標準，確保制度能反映個人貢獻與公司整體成長。

第三，「公司成長成果將持續與全體同仁共享」。他表示，台積電的成功來自共同努力，未來也會以適當方式回饋所有夥伴。

魏哲家最後在信中提到，台積電一路走來歷經無數景氣循環與產業挑戰，每一次轉型與調整，都讓公司更加強大，「今天的每一項決策，都是為了讓我們在下一個世代持續站在世界舞台中央。」

他也喊話員工持續專注於創新與卓越，與公司共同迎向下一個高峰。

據了解，此次分紅制度調整近期已在內部引發不少討論，部分員工擔憂獎酬結構變動恐影響實際收入，也讓相關議題迅速在科技圈發酵。隨著魏哲家親自出面溝通，市場也關注後續台積電如何進一步穩定內部士氣。