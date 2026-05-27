韓國推三星2倍槓桿ETF！他讚「要上課、考試」：值得台灣參考

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

韓國股市即將變得更瘋狂！財經作家狄驤發文指出，韓國將推出三星與SK海力士的2倍槓桿及反向ETF，目的是吸引更多資金回流韓股。雖然此舉有望帶回約35億美元資金，約新台幣1000億元，但更多人選擇開槓桿，也代表市場波動將更大，散戶恐面臨更多風險。

狄驤在粉專「狄驤的資本主義求生筆記」表示，韓國即將推出三星與SK海力士的2倍槓桿與反向ETF，「目的是讓更多資金回流韓股。」數據顯示，香港上市的三星與SK海力士槓桿ETF，近年已吸金26億美元。

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而韓國這項新措施，有望吸引約35億美元回流，大概是新台幣1000億元。不過狄驤也提醒，「相對的，更多資金選擇開槓桿，也代表更大的波動即將到來，散戶將面臨更多風險。」

「要上課跟考試」值得台灣參考

因此，韓國進一步提高投資人操作槓桿ETF的門檻。投資人除了要擁有1000萬韓元，也就是約新台幣20萬元的基礎保證金，還必須完成2小時投資教學課程。課程內容聚焦產品結構、槓桿原理、波動風險與可能損失情境等，投資人還需要額外完成至少3小時模擬交易，才可以正式下單操作。

狄驤直言，「是的，在韓國操作風險較高的商品，是需要上課跟考試的，這點值得台灣參考。」他也補充，雖然上完課不代表就不會虧錢，因為獲利與虧損依然跟個人修行有關，「但至少可以了解遊戲規則，才不容易虧得不明不白。」