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比主動式ETF更會賺　4步驟篩出最強台股基金

台股站上4萬點，但個股表現差異大，透過經理人主動選股有機會參與多頭行情。

▲台股站上4萬點，但個股表現差異大，透過經理人主動選股有機會參與多頭行情。

圖文／鏡週刊

受惠AI股全面狂飆，主動式ETF備受投資人追捧，溢價情況（成交價高於實際持有資產淨值 ）頻傳；事實上，主動式ETF還遠不及傳統台股基金績效表現；根據統計，截至5月中旬，今年來已有逾20檔台股基金報酬率翻倍，比主動式ETF最強標的約70％成績更犀利。但台股基金上百檔，投資人該如何挑選？

「很多人誤以為基金較保守、報酬有限，其實台股基金操作靈活，對於半導體、AI、新能源等趨勢掌握迅速，績效更有機會超越大盤！」基富通董事長林丙輝開門見山地說，最近台股大漲，台股基金交易也變得熱絡起來，但若以個股思維操作基金，恐令人捏把冷汗。

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今年來不少台股基金績效翻倍，想要選對適合自己的產品，需掌握核心步驟。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲今年來不少台股基金績效翻倍，想要選對適合自己的產品，需掌握核心步驟。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

林丙輝直言，要參與台股基金獲利爆發力，正確作法是建立紀律投資習慣，透過長線定期定額策略，分散進場時點；這樣就能避免盯盤、在高檔位置患得患失，「只有投資部位抱得住，才能享受到複利的威力。」

隨著指數站穩4萬點，台股基金績效全面噴發，今年來漲幅超過1倍的標的不在少數；投資人開始發現，原來長期下來，最會賺的不是ETF，因為就算攤開今年來市場新寵、主動式ETF報酬率，也未必贏過傳統基金，使「台股基金究竟該怎麼挑？」成為市場熱門話題。

「但很多人連自己是做短線還是長線都不知道，就開始看排行榜選基金，這樣很容易出問題。」基金教授朱岳中指出，要選對適合自己的台股基金，需掌握4個核心步驟。

步驟一：釐清投資目的為短線或長線

朱岳中認為，挑選基金第一步是確認自己的投資目的，「做短看短，做長看長。」這句話是他多年來觀察基金市場提出的最重要原則。「很多人明明想做5年、甚至10年以上的投資，卻每天盯著3個月的績效排行；打算做長，就不用太在意短期績效。」

主因在於短期績效很多時候只是剛好搭上熱門題材；像AI多頭行情下，中小型或科技型基金表現非常亮眼，但若遇到空頭修正，績效是否還能維持競爭力，就須進一步觀察。「若規劃長期投資，建議至少看3年以上績效，同時檢視5年、甚至10年報酬率。」朱岳中表示，只有完整經歷過多空循環、且持續維持好成績的操作團隊，才是真正贏家。

AI族群成台股主軸，基金持股高度集中在相關領域，布局前可檢視其產業配置。

▲AI族群成台股主軸，基金持股高度集中在相關領域，布局前可檢視其產業配置。

反之，短打型投資人只要看半年內績效就足夠；「因為基金具有報酬持續特性，也就是強者恆強；短期績效強勢的基金，一般情況下不太可能立刻變差。」朱岳中說。

步驟二：找出跑贏市值型ETF標的

「對台股基金來說，單看績效勝率已經很高。另外，可留意長期績效打敗市值型ETF（如0050、006208等）的基金。」他解釋，0050等市值型ETF代表的是台股大型權值股表現，倘若一檔基金長期績效無法超越這類ETF，意味經理人或是投資團隊選股能力可能有限。

根據晨星基金評比資料顯示，截至5月上旬，近1個月、3個月、6個月、1年、2年、3年、5年乃至10年累積報酬率贏過0050的台股基金共有65檔，其中更有35檔基金近20年來累積報酬率勝出，凸顯台股基金具創造超額報酬的能力。

朱岳中建議，投資人可特別參考6個月、1年、3年、5年及10年累積報酬率優於0050，且期間績效居前1/4標的，這樣就能快速鎖定短、中、長期穩定領先的績優群。

像是野村台灣運籌基金、元大新主流基金、野村鴻運基金、台新中國通基金、台新主流基金、野村成長基金、野村中小基金、富邦新台商基金、台新2000高科技基金、摩根新興科技基金、野村積極成長基金及施羅德台灣樂活中小基金，皆符合上述條件，值得投資人進一步追蹤。

步驟三：觀察標準差掌握基金波動度

「投資應該要瞻前顧後，『瞻前』是比基金報酬率；『顧後』就是看基金淨值波動。」林丙輝指出，高報酬率背後常伴隨高波動風險，對情緒易受影響的投資人來說，未必要追求績效最強的基金，布局低波動產品可能更合適。

而在基金評比中，最簡單有用的指標就是標準差。「標準差越小，代表基金波動幅度越低，越靠近平均報酬率；反之，標準差越大，代表離平均報酬率越遠，基金較易出現大起大落情況。」精算達人怪老子強調，投資基金不能只看報酬率，還要看標準差，才能衡量波動度。

精算達人怪老子提醒，投資基金要看懂標準差，才能衡量波動風險。

▲精算達人怪老子提醒，投資基金要看懂標準差，才能衡量波動風險。

怪老子舉例說明：「假設0050年平均報酬率為12.6％，標準差為18.57％，代表每年0050報酬率若隨機出現，則有68％機率績效落在-6至31.2％間（平均報酬率加減一個標準差）。」如晨星或MoneyDJ網站，都能找到標準差資訊。

步驟四：檢視持股是否符合產業趨勢

最後一步，則是追蹤基金持股與產業布局方向，「其實只要確認經理人是否掌握市場主流趨勢就可以了。」朱岳中認為，現在AI族群已經成為台股主軸，基金持股高度集中在AI相關個股是正常現象。

林丙輝則建議，投資人可定期檢視基金十大持股及產業配置，了解資金是否過度集中在特定個股，並確認基金投資組合符合自身風險承受度，及個人理財目標，以免結果不如預期。

「若投資人還是挑選困難，最簡單方式就是長線布局由專家、學者把關的TISA（Taiwan Individual Savings Account）級別基金（符合台灣個人投資儲蓄帳戶制度資格的基金級別 ）。」林丙輝表示，像上班族或小資族，透過定期定額方式，每月最低只要一千元起，門檻相當低且零手續費、低經理費，投資成本降低，便可減輕長期理財負擔。

小資族若覺得基金挑選困難，可鎖定由專家、學者把關的TISA級別基金。

▲小資族若覺得基金挑選困難，可鎖定由專家、學者把關的TISA級別基金。

而短中長期累積績效皆打敗市值型ETF，且有TISA級別的台股基金，目前共有11檔，包括：野村優質基金、統一大滿貫基金、富蘭克林華美第一富基金、國泰小龍基金、永豐中小基金、復華全方位基金、富邦精銳中小基金、凱基台灣精五門基金、第一金創新趨勢基金、統一台灣動力基金及施羅德台灣樂活中小基金。


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