富邦金領頭攻堅　3檔金控股刷新高

▲富邦金法說股價刷新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）第一季法說會後，法人圈上修今年獲利預估值，預期可望賺進一個股本，外資連兩天強力回補，今（27）日股價續強漲幅逾7%，上攻110元新高價位，元大金（2885）跳空大漲創下59.8元新高價位，中信金（2891）叩關「6」字頭，來 到60.2元，創下1995年2月以來新高。

富邦金公布接軌IFRs 17每股淨值提高到90.6元，股價淨值比約1.07倍左右，股價仍處在相對便宜區間，加上前4月稅後淨利720.8億元，每股盈餘（EPS）5.15元，而盈餘配發率仍將維持4～5成左右，5月25、26日兩天外資買超擴大1.9萬以及5.8萬張，股價順利衝破100元，今日上攻110元新高，市值上升到1.6兆。

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富邦金領攻下，元大金、中信金兩檔金控股今日漲幅逾3%，元大金自結4月稅後淨利75.04億元，累計前4月稅後淨利219.13億元，EPS為1.64元。

台股量價齊揚，指數挑戰4萬4千點，兆元日均量成為常態，元大證（2885）旗下核心子公司元大證為龍頭券商受惠程度最大，經紀手收大幅成長，累計前4月稅後淨利139.8億元，年增159.2%，累計前4月稅後淨利219.13億元，EPS為1.64元，成為13家金控公司獲利第三高，今日創下59.8元新高，距離「6」字頭近在咫尺。

中信金第一季合併稅後淨利231億元，年增16%，EPS 1.18元，若加計FVOCI調整數，EPS 2.03元，本土券商報告指出，保險會計新制有助於台壽保獲利表現， CSM積累與釋出優於預期，財務收入面避險後經常利差表現亦佳，在利息收入及手續費收入均將成長之下，預估中信金今、明兩檔EPS分別為4.58、4.71元。

