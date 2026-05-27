蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

▲蔣萬安送親筆書法迎輝達進駐。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部「Constellation」正式啟動，台北市長 蔣萬安今(27)日也親赴北士科 T17、T18 預定地出席活動，並與黃仁勳同台互動。蔣萬安事先透露要送出2項大禮，其中包括象徵「台北新家」的鑰匙，而第2項大禮要等現場才揭曉，原來是親手寫書法作品「日月同輝、飛黃騰達」，巧妙藏入「輝達」兩字，替輝達台灣總部落腳北士科增添話題。

蔣萬安致詞時笑稱，「仁勳，我們是朋友」，隨後拿出第一份禮物，一把象徵台北新家的鑰匙，並表示：「台北是輝達的新家，輝達也會帶給台北新的未來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳則當場幽默回應：「門在哪裡？」讓全場笑翻。蔣萬安則接話說：「這就要看你的 GPU 有多厲害了。」黃仁勳隨即笑說：「那我可以去很多地方。」

除了象徵性鑰匙外，蔣萬安也送上自己親寫的書法作品，上頭題字「日月同輝、飛黃騰達」，將「輝」與「達」巧妙融入其中，象徵祝福輝達未來在台發展持續壯大。

活動最後，蔣萬安也向黃仁勳喊話：「台灣永遠是我們的家。」黃仁勳則微笑點頭致意，現場掌聲不斷。

此次活動也象徵輝達台灣總部計畫正式邁入新階段。黃仁勳稍早透露，未來北士科總部預計容納約4000名員工，目標今年底動工、2030年正式進駐，並形容這棟建築目前還只是個「Baby」。