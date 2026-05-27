黃仁勳帶妻女吃肉粽　女兒當眾對爸爸撒嬌！

▲黃仁勳（右）這回來台，女兒黃敏珊（左）也隨行。（圖／翻攝X@nvidianewsroom）

圖文／鏡週刊

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，一舉一動都成為外界焦點。早前他與妻女到台北餐廳用餐，女兒被捕捉到「跟爸爸撒嬌」的畫面，讓美國對沖基金創辦人大讚黃仁勳是「有福氣的人」，無疑是真正的人生勝利組。

和初戀妻子結婚超過40年？ 網讚：真正炫耀的是家庭幸福

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黃仁勳日前帶著妻子Lori、女兒黃敏珊（Madison Huang）到台北王記府城肉粽吃飯，根據一段影片畫面，Lori坐在黃仁勳身旁，黃敏珊則坐在父母的對面，跟父母有說有笑，說著說著還對爸爸做出撒嬌的可愛模樣。

▲黃仁勳帶妻女到台北吃肉粽，女兒黃敏珊跟爸媽有說有笑。（圖／翻攝X@RealNickMugalli）

華爾街24歲對沖基金經理尼古拉斯穆加利（Nicholas Mugalli）在社群平台X貼出這段影片，發文：「63歲的黃仁勳真的太有福氣了，還跟初戀妻子這麼恩愛，看得出女兒也還在他面前撒嬌。」

穆加利繼續寫道：「老黃有錢、家庭又和樂，父母也還健在，簡直把全世界的福氣都拿到了，真正的人生贏家！」

▲黃敏珊吃飯時被捕捉到跟爸爸黃仁勳撒嬌的模樣。（圖／X@RealNickMugalli）

其他網友看了留言：「真正的炫耀不是財富，而是幾十年後依然如此陪伴家人」「其他科技億萬富翁都在炫遊艇、炫私人飛機，黃仁勳卻用路邊小吃和溫馨家庭晚餐來炫耀」「他光是出現，就已經是台灣文化最強大的國際宣傳，真的永遠感謝他」。

女兒如今也在輝達任職？ 黃仁勳一家全是AI圈菁英

事實上，黃仁勳與妻子Lori是大學時期的初戀情侶，結婚超過40年，育有一雙子女──長子黃勝斌（Spencer Huang）、女兒黃敏珊（Madison Huang），兄妹如今都在輝達擔任重要職位。黃勝斌曾在台北經營知名酒吧「R&D Cocktail Lab」，之後取得紐約大學MBA並加入輝達，投入機器人與AI模擬相關產品開發。

▲黃仁勳（前排右四）26日與魏哲家（前排右三）餐敘，黃敏珊（前排左五）也隨行。（圖／翻攝X@nvidianewsroom）

黃敏珊則具廚藝與精品產業背景，曾赴法國藍帶進修，現任輝達Omniverse與物理AI平台產品行銷高階主管。黃仁勳26日與台積電董事長魏哲家餐敘時，也可見黃敏珊同行的身影。

Jensen Huang Dines with Wife and Daughter at Taipei's Wang Ji Fu City Gathering.



Jensen Huang is truly blessed—at 63, he's still so affectionate with his first love, and you can see his daughter is still acting spoiled.



Old Huang is so wealthy, his family is so harmonious, his… https://t.co/iUaGwZt5SG pic.twitter.com/l4bOryqzwv — Nicholas Mugalli (@RealNickMugalli) May 26, 2026



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