台積電分紅！魏哲家親開溝通會 考績同去年「年增30％」

晶圓代工龍頭台積電（2330）近日傳出調整員工分紅制度，引發部分基層員工反彈，內部討論持續延燒，今日台積電董事長魏哲家也和員工進行溝通會，據了解，台積電每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，在盈餘分配上，也會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣，但強調對員工的照顧不會改變，更指出今年若同仁績效考核與去年一致，有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。

快訊／台股收漲731.43點、刷1.55兆天量 台積電漲30元至2300

台股今（27日）開高，盤中一度創下44818.25點史高紀錄，大漲1292.95點，惟漲勢收斂，加權指數終場大漲731.43點，以44256.8點作收，漲幅1.68％，成交量15568.44億元，創下史上最大量。

ADR飆漲15％ 聯電股價高掛漲停、創29年新高

聯電（2303）ADR昨（26）日狂漲15.7%，以21.08美元作收，今（27）日股價跳空上衝143.5元漲停價位，創下1997年8月以來新高，到12點成交量逼近22萬張，居上市成交量第八大個股，漲停委買張數達1.8萬張。

富邦金領頭攻堅 3檔金控股刷新高

富邦金（2881）第一季法說會後，法人圈上修今年獲利預估值，預期可望賺進一個股本，外資連兩天強力回補，今（27）日股價續強漲幅逾7%，上攻110元新高價位，元大金（2885）跳空大漲創下59.8元新高價位，中信金（2891）叩關「6」字頭，來 到60.2元，創下1995年2月以來新高。

黃仁勳3年前談台灣生態系今笑稱「我是對的」 罕見講台股

輝達今日（27 日）在輝達未來台灣新總部北士科T17、T18預定地舉辦員工大會，在談到AI與台灣未來時，黃仁勳表示，3年前自己開始談論「台灣生態系」與投資台灣時，很多人還不理解，但現在大家都知道，「我是對的」，他甚至提到近期台股表現，笑說：「我很難看到哪家公司沒漲，我朋友們我也沒看到不開心的。」

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入 現場豪灑送出「最愛乳液」

輝達（NVIDIA）台灣總部「Constellation」專案正式啟動，輝達執行長黃仁勳一現身便引發員工歡呼，不但親自發送自己喜歡的乳液給員工，還現場與員工互動、簽名、聊天，展現招牌親民作風，他並表示，未來北士科總部將容納約4000名員工，預計今年底開始動工，2030年正式遷入。

大盤刷新高！台股ETF規模前5大股價全創高 00981A首飆上32元

美日韓股同刷高，台股今（27日）續飆高，早盤大漲1292.54點，指數來到44817.91點，再創史上新高，台股ETF規模前五大包括元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）等股價都創高，主動統一台股增長（00981A）首站上32元。

美光噴漲市值衝兆美元！華邦電刷新高 7檔記憶體高掛漲停

AI 引爆HBM（高頻寬記憶體）記憶體需求熱潮，美光昨（26）日股價勁揚市值叩關一兆美元，今（27）日記憶體族群漲勢再起，華邦電（2344）連拉二根漲停刷155元新高，南亞科（2344）、廣穎（4973）、品安（8088）、青雲（5386）、晶豪科（3006）、華東（8110）等六檔齊刷漲停。

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」 揭曉另一項「親筆書法」

輝達（NVIDIA）台灣總部「Constellation」正式啟動，台北市長 蔣萬安今(27)日也親赴北士科 T17、T18 預定地出席活動，並與黃仁勳同台互動。蔣萬安事先透露要送出2項大禮，其中包括象徵「台北新家」的鑰匙，而第2項大禮要等現場才揭曉，原來是親手寫書法作品「日月同輝、飛黃騰達」，巧妙藏入「輝達」兩字，替輝達台灣總部落腳北士科增添話題。

輝達北士科新總部化身「夜市」 蔣萬安提前到場大玩自拍

為慶祝台灣NVIDIA總部Constellation專案正式啟動，輝達今日在北士科T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，今日一早便有員工搭乘遊覽車前來，現場輝達也備有多台餐車，儼然把夜市整個搬過來，台北市長蔣萬安也提前到場，更和輝達員工現場玩自拍。