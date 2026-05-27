ADR飆漲15％　聯電股價高掛漲停、創29年新高

▲聯電股價創29年新高。（圖／聯電提供）
記者巫彩蓮／台北報導
聯電（2303）ADR昨（26）日狂漲15.7%，以21.08美元作收，今（27）日股價跳空上衝143.5元漲停價位，創下1997年8月以來新高，到12點成交量逼近22萬張，居上市成交量第八大個股，漲停委買張數達1.8萬張。
日前美系券商報告指出，AI伺服器帶動的電源管理 IC（PMIC）需求成長，抵銷PC、消費性電子等傳統終端市場低迷影響，加上台積電、三星部分成熟製程訂單外溢效果，聯電陸續調升成熟製程代工價格，預估今（2026）年下半年平均價格漲幅5～10%，推測合理目標價為138元，樂觀情境看200元。
產業結構好轉，5月以來，股價從77.3元，大漲到今日143.5元新高價位，漲幅高達85.6%。
聯電股東會於今日登場，公司表示，除積極推動客戶升級22奈米製程，先進封裝亦為重要研發方向，新加坡廠月產能目前1.2～1.3萬片，明年目標提升至1.8萬片，與英特爾（Intel）合作的12奈米FinFET製程平台亦持續推進，目前雙方合作仍以12奈米為主，聯電矽中介層（interposer）產能目前已由3000片擴增至6000片，現階段採55奈米製程，暫無導入28奈米規劃。
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