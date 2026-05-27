正德海運由蔡邦權續任董事長、股利0.5元　今年估維持去年獲利水平

正德海運由蔡邦權續任董事長。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今(27)日股東常會完成董事會改選，共選出四席董事、四席獨立董事，由現任董事長蔡邦權續任董事長，並通過配發股利0.5元。公司去年出售3艘舊船拉升獲利，今年因有去年交的5艘新船，估計仍可維持去年獲利水平。

今日董事當選名單包含現任董事長蔡邦權、正展投資代表人蔡景仲、駱軍佑、沈逸文以及獨立董事戴志璁、顏婌烊、吳天明及林世川。

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正德今年首季合併營收6.07億元，年增19.97％，創下同期最佳，營業毛利2.42億元，歸屬母公司稅後淨利2.34億元，每股稅後純益(EPS)為0.71元，創下三率三升紀錄，其中包括處分一艘舊船，認列處分利益約310萬美元。

在船舶佈局政策方面，公司目前訂購的8艘1.75萬噸多用途(MPP，雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計明年下半年交4艘，擴大營運規模與增加巿場競爭力。

今日股東常會通過並承認114年度營業報告書及財務報表，114年合併營收23.68億元，稅後淨利歸屬予本公司業主6.46億元，稅後每股盈餘2.01元，現金股利每股0.5元，訂在6月29日除息。

對於董事會選舉結果，董事長蔡邦權表示，感謝正德海運股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東，投資人的信任是全體員工不斷進步的動力，公司不會辜負大家的期望。

展望未來，正德海運在新造船計畫下，明年與後年陸續交船，未來本業獲利將更具成長空間，配合多角化經營策略，以創造股東最大利益及維持公司永續經營與成長，以回報股東的愛護與支持。