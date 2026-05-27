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快訊／台股收漲731.43點、刷1.55兆天量　台積電漲30元至2300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（27日）開高，盤中一度創下44818.25點史高紀錄，大漲1292.95點，惟漲勢收斂，加權指數終場大漲731.43點，以44256.8點作收，漲幅1.68％，成交量15568.44億元，創下史上最大量。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲316.89點開出，指數開高走高，盤中最高達44818.25點，最低43842.26點，終場收在44256.8點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2300元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲5元至264元；聯發科（2454）上漲375元至4640元；廣達（2382）下跌4.5元來到312元；長榮（2603）維持平盤至211.5元。

今天漲幅前5名個股為聚恆-創（4582）上漲4.3元，漲幅19.15％；翔耀（2438）上漲2.3元，漲幅10％；穎崴（6515）上漲890元，漲幅9.99％；華東（8110）上漲5.5元，漲幅9.98％；倉佑（1568）上漲3.4元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為迎廣（6117）下跌9.5元，跌幅10％；遠東新（1402）下跌2.6元，跌幅9.98％；森崴能源（6806）下跌0.75元，跌幅9.97％；直得（1597）下跌22元，跌幅9.95％；中釉（1809）下跌4.9元，跌幅9.94％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
聚恆-創（4582） 26.75 ▲4.3 ▲19.15％
翔耀（2438） 25.3 ▲2.3 ▲10.0％
穎崴（6515） 9795.0 ▲890.0 ▲9.99％
華東（8110） 60.6 ▲5.5 ▲9.98％
倉佑（1568） 37.5 ▲3.4 ▲9.97％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
迎廣（6117） 85.5 ▼9.5 ▼10.0％
遠東新（1402） 23.45 ▼2.6 ▼9.98％
森崴能源（6806） 6.77 ▼0.75 ▼9.97％
直得（1597） 199.0 ▼22.0 ▼9.95％
中釉（1809） 44.4 ▼4.9 ▼9.94％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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