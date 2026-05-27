快訊／台股收漲731.43點、刷1.55兆天量　台積電漲30元至2300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（27日）開高，盤中一度創下44818.25點史高紀錄，大漲1292.95點，惟漲勢收斂，加權指數終場大漲731.43點，以44256.8點作收，漲幅1.68％，成交量15568.44億元，創下史上最大量。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲316.89點開出，指數開高走高，盤中最高達44818.25點，最低43842.26點，終場收在44256.8點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2300元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲5元至264元；聯發科（2454）上漲375元至4640元；廣達（2382）下跌4.5元來到312元；長榮（2603）維持平盤至211.5元。
今天漲幅前5名個股為聚恆-創（4582）上漲4.3元，漲幅19.15％；翔耀（2438）上漲2.3元，漲幅10％；穎崴（6515）上漲890元，漲幅9.99％；華東（8110）上漲5.5元，漲幅9.98％；倉佑（1568）上漲3.4元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為迎廣（6117）下跌9.5元，跌幅10％；遠東新（1402）下跌2.6元，跌幅9.98％；森崴能源（6806）下跌0.75元，跌幅9.97％；直得（1597）下跌22元，跌幅9.95％；中釉（1809）下跌4.9元，跌幅9.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聚恆-創（4582）
|26.75
|▲4.3
|▲19.15％
|翔耀（2438）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|穎崴（6515）
|9795.0
|▲890.0
|▲9.99％
|華東（8110）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|倉佑（1568）
|37.5
|▲3.4
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|迎廣（6117）
|85.5
|▼9.5
|▼10.0％
|遠東新（1402）
|23.45
|▼2.6
|▼9.98％
|森崴能源（6806）
|6.77
|▼0.75
|▼9.97％
|直得（1597）
|199.0
|▼22.0
|▼9.95％
|中釉（1809）
|44.4
|▼4.9
|▼9.94％
資料來源：證交所
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