台積電分紅！魏哲家親開溝通會　考績同去年「年增30％」

▲台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）近日傳出調整員工分紅制度，引發部分基層員工反彈，內部討論持續延燒，今日台積電董事長魏哲家也和員工進行溝通會，據了解，台積電每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，在盈餘分配上，也會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣，但強調對員工的照顧不會改變，更指出今年若同仁績效考核與去年一致，有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。

據了解，台積電的盈餘分配聚焦三大方面：同仁、股東、社會。同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會，股東期待企業穩健成長與合理報酬，而企業也肩負對社會環境與珍惜公共資源的責任，為此，台積電每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。

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另外，今年台積電清楚認知公司在台灣有著越來越重的企業社會責任，在盈餘分配上，會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣，但對員工的照顧不會改變。

台積電近幾年公司營運擴大，獲利成長，據了解，台積電感謝員工對於公司的貢獻，自2023年至今，台積電員工分紅每年成長幅度皆不低於三成，甚至超過30%；今年，若同仁績效考核與去年一致，公司也有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。