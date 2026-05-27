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台股衝破44,000點「現在可進場」嗎？專家揭：關鍵不是選股

▲▼股市示意圖（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

▲研究顯示，人類對虧損更敏感，恐懼心理可能影響投資判斷。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

台股近期頻頻挑戰高點，不少股民感歎，「現在進場是在追高嗎？」但市場也有一種現象很矛盾，投資人怕虧錢，結果卻可能因為太害怕虧錢而賠更多！研究發現，2018年美國市場曾出現兩次重大修正，但一般投資人的平均損失竟然是S&P 500指數的兩倍。原因不是市場跌得更重，而是許多人在股市下跌時選擇「先跑再說」，最後反而錯過後面的反彈機會。

研究指出，人類天生對虧損的感受遠比獲利更加強烈，這種心理可能讓投資人做出錯誤決定。其中最常見的情況，就是「市場一跌就急著退出」。

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這種現象被稱為「Loss Aversion Bias（損失規避偏誤）」，意思是虧損帶來的不舒服程度，大約是獲利帶來快樂的兩倍。也因此，很多投資人面對股市下跌時，第一時間想到的不是「後面會不會漲回來」，而是「先不要再賠了」。

但Schwab Asset Management執行長暨投資長Omar Aguilar指出，這種反應反而可能變成投資績效落後的重要原因。另一項Putnam Investments分析也顯示，若把1萬美元持續放在美國股市15年，相較於錯過市場表現最佳10天的人，最終收益差距高達24,753美元。也就是說，真正拉開差距的原因，未必是選到哪一檔股票，而是能不能待在市場裡。

Experiential Wealth首席投資長Philip Chao則以開車比喻投資行為，「如果開車時恐慌，就容易發生事故。」他認為，多數投資人容易受到市場氣氛影響，跌的時候急著賣、漲的時候急著追，結果最後反而變成高點買進、低點賣出。

專家建議入場心法
・不因市場下跌就急著賣出
短期波動不等於長期趨勢改變，避免因恐慌做決定。

・不等到「感覺安全」才進場
市場跌深後不一定代表風險更大，也可能代表價格已修正。

・避免一直猜測高點、低點
市場擇時必須同時猜中賣點和買點，難度很高。

・長期投資人不要過度保守
若距離退休還有多年時間，全部放現金或債券可能影響長期收益。重點不是躲過每次下跌，而是持續留在市場內。

關鍵字： 台股美股心理學損失規避投資心法市場長期收益

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