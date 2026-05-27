原本都存金融股領息「換成高股息ETF好嗎？」　他點頭挺曝原因

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少投資人長年靠金融股存股領息，但近期高股息ETF討論度更高，也讓人猶豫是否該轉換標的。理財作家施昇輝就表示，有人問他能不能把手上存股領息的標的，從金融股換成高股息ETF，他認為確實可以考慮，原因是高股息ETF成分股包含電子股，股價比較有上漲空間，股息殖利率也比金融股高。

施昇輝在粉專「樂活分享人生」指出，有人問他，「可不可以把手上存股領息的標的，從金融股換成高股息ETF？」對此他直言，「我認為確實可以考慮這麼做。」他分析，主要原因在於高股息ETF的成分股都有電子股，「股價比較會漲，而且股息殖利率也比金融股高。」換句話說，若投資人追求現金流，同時又希望資產價格能有表現，高股息ETF確實是可納入評估的選項。

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貼文曝光後，不少網友也分享不同看法，有人認為長期存金融股的人，多半已經持有10年以上，成本很低，「不但不會賣，反而會趁現在金融股不漲時繼續加碼，增加張數，等到大空頭時你就知道金融股的好。」

也有網友表示，如果捨不得賣掉金融股，可以用股息再去買ETF，「漲跌也比較無感」；還有人認為不必二選一，「小朋友才做選擇，兩種都持有，完全沒違和感。」

另有網友分享配置方式，平常持有0056、00878、00919領息當生活費，金融股則當年中獎金，投資級公司債券領息當加碼金，剩下再買0050，「讓錢去替我工作。」也有人點出，「個股風險太高，ETF排除選股的煩惱。」