謝金河：台股還有藏寶圖，尋找尚未被市場注意的黑馬

上周台股在五二○出現轉折，原本市場在擁擠交易中把健策從五六八五殺到二八○○元；貿聯ＫＹ從三○一○元殺到一八六○元，台股加權指數一度跌破四萬點大關。市場人心疑慮之際，突然迎來AMD的蘇姿丰祭出一○○億美元，並且公布超微供應鏈成員名單，日月光投控、力成、三家載板公司欣興、景碩、南電及伺服器成員緯穎、緯創、英業達，及機殼的營邦，帶動新一輪的漲勢。



文／謝金河

另一個是被動元件整個產業歡聲雷動，國巨*一口氣大漲到六九一元，市值衝過一．三兆元，把陳泰銘拱成全台第一大富豪。在國巨領軍下，華新科寫下三二一．五元新高，禾伸堂到五五六元，日電貿到二三六．五元，台慶科周大漲約三○％，接著創下二九八元新高，鈺邦連續兩周大漲，也寫下三三三．五元，這一周可以算是被動元件周。

最具代表性兩檔主動基金

短短兩個交易日，台股連續大漲，指數居然輕鬆創了歷史新高，五月二十一日指數大漲一三四七．三，二十二日又大漲八九九．七六，加權指數來到四二二三七．六，看起來台股又將持續走上再創新高之路。最具代表性的兩檔主動基金，主動統一升級五○外資在二十二日大力買超十三．○八萬張，股價從九．六二拉升到十．二一元，主動統一台股增長外資買超九八四六二張，股價從二七．一拉升到三一．八九元。00981A在很短期間內創造二七一三億元的市值。00403A也快速拉升到一八六七．五七億元，從主動、被動基金的規模可以看出台股資金的充沛，元大0050規模已達一．八三五兆元，富邦台五○也快速上升到四一二六億元，00981A第六，00403A快速爬上第九。

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在錢往主動、被動基金跑的情況下，台股在今年出現十七檔市值逾兆元的企業，接下來很快會超過二○家。這當中，科技股在ＡＩ帶動下，會不斷往前挪動，過去台股市值前十大企業至少有三檔金控股，截至五月二十二日收盤為止，富邦金排十一，國泰金十四，中信金十五，金控公司的市值排名不斷被擠壓，台股現在的市值前三大又出現一次大變化，除了台積電的五八．五三兆不動如山外，聯發科已躍升為市值第二大企業，市值六．二兆，大約二○○○億美元，已經快要可以跟高通（QCOM）平起平坐了。第三是台達電，市值來到五．四五兆，過去這一年泰達電從九一．二五泰銖漲到三三七泰銖，市值跑到四．一四一兆泰銖，如果把台達電、泰達電加起來，市值已逼近九．五兆元。

在泰國開出燦爛花朵

提到泰達電，我想到泰金寶電通，兩年前我去泰金寶參訪，泰金寶執行長鄒孔訓告訴我，他在泰國忙到睡行軍床，他也展示行軍床給我看，不過泰金寶股價波動不大。五月二日泰金寶大漲十七．七八％，股價收在七．九五泰銖，市值來到八三○．七八億泰銖，今年以來泰金寶股價大漲七九．一四％，台灣的存託憑證泰金寶ＴＤＲ只上漲十八％。過去ＴＤＲ市場已逐漸被邊緣化，市場幾乎都忘記它的存在。五月二十二日泰金寶ＴＤＲ拉出漲停，泰國的泰金寶已漲到七．九五泰銖，台灣的ＴＤＲ還折價十幾％。泰國股市在泰達電領軍下，台灣在泰國掛牌的企業大受歡迎，泰金寶如果持續大漲，泰金寶ＴＤＲ有上漲空間。兩年前我到訪jpp-KY，股價只有一五○元左右，如今漲到四一八．五元。最近連虧損累累的ＰＣＢ廠泰鼎ＫＹ也從十九．二五元漲到六五．九元，泰鼎的虧損數字仍然很驚人。最有趣的是生產家飾鑄件的泰金ＫＹ，那時股價只有四五元，後來大漲到一五五元，二○二四年泰金ＫＹ創下ＥＰＳ十一．四九元，這類不起眼的企業，後來也能在泰國開出燦爛花朵。（全文未完）

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