7檔基金下月進場搶募吸金　3檔聚焦美股投資、1檔主動台股ETF

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市牛氣沖天，6月共計有7檔基金進場募集，從類型來看，被動式ETF共計有4檔佔的檔數最多，其他另外有1檔主動式ETF，1檔債券基金，1檔多重資產基金。

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統計6月要募集的分別是群益標普500ETF(009823)、群益美國科技巨頭ETF(009824)、野村稀土關鍵資源ETF(009821)、主動凱基台灣ETF（00407A）、國泰收益非投等債ETF(00990B)、國泰環球策略收益債券基金、富蘭克林華美美國收益多重資產基金，群益標普500ETF(009823)、群益美國科技巨頭ETF(009824)、富蘭克林華美美國收益多重資產基金，上述3檔都是美股相關主題最熱門。

群益投信即將發行的兩檔美股ETF各有千秋，市值型的群益標普500 (009823)是追蹤標普500指數，同時涵蓋近9成的美股總市值；而主題型的群益美國科技巨頭(009824)，追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。讓投資人能同時投資市值型與主題型，一次布局美股成長投資契機。

群益標普500ETF(009823)經理人謝明志表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局。在美國經濟保持韌性，且近期公布之企業財報表現強勁，有助支持美股行情延續，更是投資組合中必備的一環，值得注意的是，近期類股輪動快速，預期盤勢恐維持高檔震盪，因此建議投資人可聚焦在訂單能見度高、產業供需緊俏的優質企業。

群益美國科技巨頭ETF(009824)李晉含強調，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第一季企業財報與資本支出展望亦未明顯轉弱，隨之帶動相關供應鏈漲勢。雖然漲多難免面臨獲利了結賣壓，不過後市表現依然值得關注。

