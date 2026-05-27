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船代會全聯會爭取引水費率自動化　擴大港代業務範圍並助業者升級

▲船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋(圖中)主持會議。（圖／記者張佩芬攝）

▲船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋(圖中)主持會議。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

船務代理公會全國聯合會今(27)日下午在天成飯店召開第13屆第一次理監事會，理事長黃啟洋指出，公會過去一年主要爭取引水費率制度化、港務代理業務擴充至客輪與綠色能源業務等，並希望航港局能協助業者自動化、數據化與產業升級。

黃啟洋指出，過去三年全國船代會與航港機關互動良好，透過公會與主管機關的溝通協調，船代業的意見因此能充分獲得轉達，權益也能獲得尊重。感謝各地船代公會的支持及會務人員所給予的協助，更要謝謝航港各級長官的體諒與協助，期盼船務代理業能在海運業繼續扮演重要的角色。

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特別要感謝高雄顏銘傳理事長、台北市林子傑理事長與剛卸任的台中陳益民理事長，基隆鄭梓建理事長提供各港寶貴經驗及意見，共同面對解決困難，共同參與航運發展。

交通部航港局這幾年推出永續發展的諸多方案，公會深表認同。其中對於智慧科技創新對於未來台灣海運的轉型蛻變必將是一個重要的關鍵，若能走在世界的前端，以後台灣不僅是海運三雄叱吒風雲，台灣海運環境也能名揚四海。

相反當全球大量使用智慧化自動化，我們還無法跟上，那危機壓力恐將接踵而來。相信台灣的科技發展必能支撐海運智慧創新，但是基礎必須建立在所有作業的標準化，以及數據化。這包含引水制度及計費，包含碼頭作業標準尤其是基隆貨櫃碼頭是否還存在船邊作業順暢的標準環境，高雄碼頭散雜貨裝卸作業的標準化以及其它等等無法完全以數據呈現的標準化作業。

未來無論任何進展船代全聯會，也必將全力以赴共同創造航運未來發展無限的契機。

今日會議接著選舉本屆理監事與理事長。為了方便各地代表與會，公會特別選在離台北火車站與高鐵站最近的天成飯店舉行；海運與運輸業相關公協會也最常選擇天成飯店開會。

關鍵字： 船代會全聯會爭取引水費率自動化　擴大港代業務範圍並助業者升級

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