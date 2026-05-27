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別人恐懼我貪婪！專家整理「4投資陷阱」：很多人都中了

▲▼ 六月病,心理健康,情緒困擾,自律神經,放鬆,日本,身心靈。（圖／Pexels）

▲專家表示，投資失誤不一定是看錯標的，也可能是情緒影響判斷。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

近年零股、ETF與手機下單普及，讓愈來愈多人投入股市，但投資最怕的不一定是選錯股票，而是被情緒帶著走。CNBC Select理財顧問Kristin O’Keeffe Merrick指出，從害怕錯過、過度自信，到跟風追熱門標的，許多投資行為背後其實都藏著心理陷阱。

恐懼與貪婪：市場愈熱，愈容易失去判斷力
Merrick表示，投資本身就伴隨風險，而風險帶來的第一個情緒通常就是害怕。沒有人喜歡賠錢，但賺錢時帶來的興奮感，同樣可能讓判斷出現偏差。其中一項常被市場拿來觀察投資情緒的工具，就是「恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）」。這項指標主要透過市場波動程度、交易量、買權與賣權比例、市場漲跌情況以及技術指標等數據，評估市場目前是偏向恐懼還是貪婪。

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指數通常介於0至100之間。當數字越接近0，代表市場出現極度恐懼，例如2020年疫情剛爆發時，投資人普遍偏向悲觀，傾向賣出或暫停投資；相反地，當數字越接近100，則代表市場情緒過度樂觀，投資人可能更積極進場。Merrick表示，恐懼與貪婪指數更適合作為「反向指標（Contrarian Indicator）」來觀察。當市場過度貪婪時，可能代表市場已經接近高點，而當市場過度悲觀時，反而可能出現新的機會。

認知偏誤：市場全面漲，不代表真的很會投資
除了市場情緒，投資人也常出現「認知偏誤（Cognitive Bias）」。Merrick回憶，疫情期間市場曾經出現一波非常驚人的漲勢，2020年4月至2022年初，S&P 500累計漲幅超過100%。當時不論股票、加密貨幣、NFT、房地產、藝術品甚至棒球卡，幾乎買什麼都上漲。

市場持續上漲後，不少人開始認為自己特別擅長投資，甚至開始向身邊朋友分享熱門股票標的。Kristin O’Keeffe Merrick提到，曾有人很認真表示自己的男友「非常會買股票」，但後來發現並不是因為能力特別強，而是剛好遇上市場全面上漲。她指出，認知偏誤容易讓投資人過度相信自己的判斷能力，也可能因此承擔超出能力範圍的風險。

這種情況近期也能在台灣市場看到類似現象。近年受惠於AI題材帶動，科技股與相關概念股受到市場資金追捧，不少投資人因市場持續上漲而提高風險承受程度，甚至出現「貸房入股」、「三貸同堂」甚至「四貸同堂」等討論，利用房貸、增貸、融資、信貸等方式擴大投資規模。市場分析認為，當資產價格持續上漲時，容易讓投資人產生帳面資產快速增加的感受，也可能進一步放大對自身判斷能力的信心。

羊群心理：大家都在買，不代表真的值得買
另一個常見問題則是「羊群心理（Herd Mentality）」。羊群心理指的是跟著大多數人做出相同決定，而不是根據資產本身的基本面進行判斷。Merrick以NFT熱潮舉例，曾有一段時間，不論走到哪裡，都有人討論NFT是未來趨勢，甚至不斷鼓勵其他人參與。不過她並沒有投入其中。

她認為，市場對NFT的過度熱情，就是羊群心理造成的結果，最後也形成一場大型資產泡沫。

確認偏誤：只看想看的資訊，容易誤判
最後則是「確認偏誤（Confirmation Bias）」。Merrick舉例，當某個人非常喜歡某家公司，買進股票後，可能開始只閱讀支持該公司的文章、研究與新聞，並且只接受自己想看到的內容。但只要出現負面資訊，就可能選擇忽略、否認，甚至拒絕閱讀。她表示，這種做法會讓投資人只接受符合原本想法的資訊，卻忽略不同觀點與重要數據，最後影響投資判斷。

至於如何避免情緒影響投資決策，Merrick認為，最重要的方法仍是「增加知識」。她表示，理想的投資決策應建立在完整資訊、研究以及符合自身風險承受能力的前提下。如果市場看起來過度熱絡，或出現明顯泡沫感，就值得提高警覺。此外，投資最好以「長期成長」為目標，避免因為短期看不到效果，就頻繁換標的。她也提醒，如果某個投資機會看起來好到不太真實，那通常真的需要多留意。

關鍵字： 投資心理市場情緒恐懼貪婪指數羊群心理認知偏誤投資股市

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