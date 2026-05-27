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「Go Healthy with Taiwan」全球徵案　前三名各可獲3萬美元獎金　

▲Go Healthy with Taiwan 2026全球徵案活動啟動記者會，國際貿易署署長劉威亷與外貿協會秘書長王熙蒙共同進行啟動儀式。（圖／貿協提供）

▲Go Healthy with Taiwan 2026全球徵案活動啟動記者會，國際貿易署署長劉威亷(右)與外貿協會秘書長王熙蒙(左)共同進行啟動儀式。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導　　

為加速台灣大健康產業國際布局，並深化全球合作，經濟部國際貿易署委託外貿協會再度辦理「Go Healthy with Taiwan 2026」全球徵案活動，今年以「Designing Healthier Futures Together」為主軸，廣邀全球政府、法人、企業及機構提出創新應用方案，結合台灣在智慧醫療、運動科技與高階自行車的整合優勢，打造國際落地的健康解決方案。

本次徵案活動今(27)日辦理啟動記者會，國際貿易署署長劉威廉於會中表示，「健康台灣」是政府重要的施政願景之一，為持續將國內健康、創新、有活力的產業形象推向國際，再度啟動「Go Healthy with Taiwan」全球

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徵案計畫，期盼透過全面優化的徵案活動發揮示範與擴散效益，打造我國成為全球健康解決方案夥伴的首選。此外，由經濟部主辦的6月波蘭臺灣形象展，2025年徵案活動的前三名優勝團隊將現身分享合作經驗。

外貿協會王秘書長熙蒙則指出，本次徵案活動將搭配一系列國際展會與商機活動，將台灣在自行車、/運動科技、智慧醫療的創新能量，系統性地推向世界舞台，協助國內企業與全球買主、投資人及新創團隊建立深度鏈結，同時
創造實質的國際訂單與長期合作。

▲國際貿易署署長劉威亷、外貿協會秘書長王熙蒙，與活動合作相關公協會、各國駐台使節合影。（圖／貿協提供）

▲國際貿易署署長劉威亷、外貿協會秘書長王熙蒙與活動合作相關公協會、各國駐台使節合影。（圖／貿協提供）

活動現場亦有自行車、體育用品、醫療器材、榮總等多家公協會代表、企業及各國駐台使節等近百位貴賓共襄盛舉。

回顧2025年本活動首度辦理即創下亮眼成果，共吸引來自55個國家、638件提案參與，汲取上述辦理經驗，2026年活動將進一步擴大規模，目標吸引來自五大洲超過800件提案，展現台灣大健康產業在國際市場的高度合作潛力。

啟動記者會也特別規劃「Health AI Hub」產品體驗區，聚焦「自行車」、「健身器材／運動科技」及「智慧醫療暨醫美」等三大核心領域，現場匯聚倚天酷碁(宏碁)、督洋、聚陽、真茂、吉赫、智之視、拓金及三原等台灣企業，展出低碳移動、智慧運動、精準醫療與高齡健康管理等全球大健康產業前瞻應用，系統性呈現臺灣融合科技創新與永續理念，勾勒出下一世代健康生活場景。

「Go Healthy with Taiwan 2026」全球徵案即日起開放報名至8月5日，台北市110-12基隆路一段333號國貿大樓5-7樓 Tel: (886-2)2725-5200, Fax: (886-2)2757-66535-7F,333 Keelung Rd, Sec. 1, Taipei 110-12 http: www.taiwantrade.com.tw
Taiwan, Republic of China. E-mail: pr@taitra.org.tw

前三名優勝團隊將各獲得3萬美元獎金，用實質行動為全球健康福祉貢獻力量。期望透過此平台，不僅讓台灣大健康產業持續拓展國際版圖，更讓台灣成為全球健康創新能量的關鍵推動者。

更多活動資訊可見官方網站：gohealthy.taiwanexcellence.org

關鍵字： GoHealthywithTaiwan全球徵案前三名3萬美元獎金　

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