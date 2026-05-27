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台化審慎樂觀看待2H　落實新事業布局4大方針

▲▼台化股東會董事長洪福源。（圖／台塑企業提供）

▲台化股東會現場。（圖／台塑企業提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台化（1326）於今（27） 日召開股東會，董事長洪福源對於去年營運表現向股東致歉並表示，美伊衝突仍未落幕，油價波動非常大，波灣國家遭戰爭破壞的設施修復需要時間，短時間內，原料的供應難以恢復戰爭前狀況，對於下半年持審慎樂觀看法，將持續落實優化製程、提升產品差異化、追求產品轉型，以及新事業布局等四大方針。

受到中國大陸龐大產能過剩、嚴重低價競爭，4月美國啟動對等關稅，打亂原本穩健供應鏈，造成台化去年為上市以來，首度出現虧損，惟董事會在考量永續經營及股東權益，決定動用未分配盈餘，每股分配現金股利0.6元。

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洪福源分析，美伊衝突仍未落幕，油價波動非常大，第二季除了安排芳香烴第三廠進行歲修外，將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，至於下半年，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，大陸以外地區，供料短缺情況將延續，大陸過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀。

台化仍將以持續落實優化製程、提升產品差異化、追求產品轉型，以及新事業布局四大方針。

首先、持續優化製程，台化營收規模從高峰期的3800多億元，降至去年2870億元，減少了約千億元，這轉變並非衰退，而是淘汰低效與低毛利的業務。精實後的產能雖然使得收率與固定等單位成本增加，但透過合併生產、製程調整、AI技術等，各項產品成本都有改善。

其次、持續提升產品差異化，面對產能過剩的競爭，不論巿場如何變化，「差異化」是經營的主軸，去年已暫停部分的塑膠產線，整併並提升差異化產品超過50%以上，產品去蕪存菁，繼續產銷精實化、汰弱留強，無論在塑膠、尼龍、紡織，均有差異化規格開發中，同時也積極推動多種素材的合膠、合撚開發，未來一年內，將會對營運有重大貢獻。

第三、追求產品轉型，自行研發製程的PIA，台灣及寧波二條線合計年產能40萬噸，為市場領導廠商，自產原料間二甲苯，已發揮上下游整合優勢，持續貢獻獲利。資源回收中，海洋耐隆廢棄物以化學回收方式循環使用，除了品牌衣料絲之外，更拓展至細丹尼簾布絲供運動腳踏車胎使用。塑膠回收ABS、PP等會持續供品牌廠商使用，今年以8000噸為目標，另外回收苯乙烯r-SM今年將完成認證並投產。

第四、新事業布局，除了持續進行閒置的廠房、土地，進行最有利的活化運用，並計劃新事業項目，作為未來成長引擎，例如是「化工廚房」概念，透過與專業化學公司合作，建立小量多樣合成平台，如PI聚亞胺、鈣鈦礦的開發與生產，培養高階化學人才並加速新材料開發，未來逐步放大至工業化量，其次為低碳氫氣業務，利用既有製程優勢發展高純度氫氣，鎖定半導體等高端應用市場。
 

關鍵字： 標籤:**台化營運油價波動產品差異化循環經濟新事業布局

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